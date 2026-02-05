中國宣布開放上海居民遊金馬 綠批居民福利非習近平政治支票

民進黨團書記長陳培瑜今天上午在立法院接媒體聯訪。（記者李文馨攝）

中國文旅部昨宣布，近期將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。對此，立法院民進黨團書記長陳培瑜今天在立法院表示，金馬地區人民的福利，不是中國共產黨、不是習近平的政治支票，說開就開、說關就關是共產黨的行為，呼籲國民黨籍離島選區立委陳雪生、陳玉珍，應公開譴責中共把金馬當成自己的政治勒索工具。

陳培瑜表示，她身為金馬的服務委員，要鄭重公開地說，金馬地區人民的福利，不是中國共產黨、不是習近平的政治支票，不是今天說要開就開、說要關就關，把人民的脖子掐在你自己的手上，這就是共產黨的行為。

陳培瑜說，她當然知道金馬地區的人希望觀光可以發展、希望民生可以變得更好、希望基礎建設可以做得更好，可是不要忘記了，過去這幾年離島建設條例的基金其實已經挹注金馬非常多；但很可惜，當台灣的執政黨對金馬地區、對台灣地區的人民做出所有的政績的時候，中共卻是把金馬掐在自己的手上，以這個作為政治交換的籌碼，這當然不可取。

陳培瑜說，不要忘記了，這是中國愛開就開、愛關就關，完全取決於你一天的情緒、一秒的情緒，這樣的政治人物是可以信任的嗎？當然不行。所以她要求國民黨立委陳雪生、陳玉珍，請也站出來公開譴責中共把金馬當成自己的政治勒索的工具，金馬人不應該這樣被對待，金馬人應該值得更負責任的政治行為。

