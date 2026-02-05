為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川習通話談對台軍售？ 外交部：與美方保持良好溝通

    2026/02/05 11:51 記者黃靖媗／台北報導
    時隔2個多月美中領導人再度通話，美國總統川普稱與中國國家主席習近平進行長時間的通話，並談及貿易、軍事、4月訪中行程及台灣等多項議題。（美聯社）

    時隔2個多月美中領導人再度通話，美國總統川普稱與中國國家主席習近平進行長時間的通話，並談及貿易、軍事、4月訪中行程及台灣等多項議題。（美聯社）

    美國總統川普與中國國家主席習近平4日通話，中方稱習近平在電話中籲美方慎重處理對台軍售問題；川普也在個人社群證實，對話有談及台灣。對此，我國外交部今（5）日表示，持續密切關注美中互動，並與美方保持良好溝通，且政府一貫支持各方採取有助於確保區域安全穩定現狀、降低任何單邊武力或威脅行為帶來風險的努力。

    外交部表示，外交部持續密切關注美中互動情形，並與美方保持良好溝通。我方肯定美方基於「台灣關係法」及對台「六項保證」的堅定承諾，川普政府上任以來，已多次重申對台支持及美國長期且一貫的對台政策，包括新版美國「國家安全戰略」再度強調台灣的戰略地位，並指出透過強化集體防禦以嚇阻台海衝突；美方也延續對台軍售常態化的政策。

    外交部表示，台美近期也完成經貿談判與經濟繁榮夥伴對話（EPPD），並簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，夥伴關係更加緊密。

    外交部指出，我國政府一貫支持各方採取有助於確保區域安全穩定現狀、降低任何單邊武力或威脅行為帶來風險的努力，並持續密切關注全球及區域安全情勢之變化。

    外交部強調，作為國際社會負責任一員，台灣持續強化自我防衛能力，更將和美方在內理念相近友盟共同合作、致力維護現狀，確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播