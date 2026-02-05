為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陪同徐嶔煌領表登記 劉柏君讚他為善不欲人知 盼推動北市城市外交

    2026/02/05 12:03 記者甘孟霖／台北報導
    劉柏君（左）陪同徐嶔煌（右）領表登記。（記者甘孟霖攝）

    劉柏君（左）陪同徐嶔煌（右）領表登記。（記者甘孟霖攝）

    民進黨大安、文山區議員擬參選人徐嶔煌今（5日）前往台北市黨部登記參選，並找來無任所大使劉柏君陪同出席。劉柏君讚，徐嶔煌屬於默默做事，但不會張揚的類型，期待徐加入議會後，可以更推動城市外交，這是台北市需要的。

    徐嶔煌表示，投入選舉並非一時衝動，而是多年在公共事務、產業與公益領域累積經驗後的決定，希望把對制度、預算與公共政策的理解，真正用在改善市民日常生活上，讓市政討論回到事實、數據與長期規劃。

    民進黨在大安文山區預計提名六人，目前形成「六搶四」局面。徐說，參選至今都抱持正面看待選戰態度，並沒有感受到特別壓力，倒是深刻感受到民眾的熱情，今天找劉柏君陪同，是因為二人是多年好友，「她（劉柏君）可能比我還了解我」。

    劉柏君為社團法人台灣運動好事協會創辦人暨執行長，是台灣第一位女性棒球裁判，長期致力於以運動陪伴與支持在運動體系中資源不足的弱勢兒少，並推動運動平權。她說，協會草創期家徒四壁，當時徐嶔煌就大力支持，贊助許多電腦等設備，連系統都親自幫忙灌，協會平常推動運動外交，多數款項得靠自籌，徐在過程中也大力幫忙，卻不會特別高調張揚。

    她說，這次在她「推坑」之下，徐嶔煌願意參選她很高興，政治圈需要更多台派出來投入公共事務，期待徐加入議會後，能夠加強推動城市外交。

    徐嶔煌，今天邀劉柏君陪同，希望藉此讓社會看見仍有許多弱勢運動孩子需要被支持，也讓更多人認識這些長期在第一線耕耘的公益組織，未來無論是在市政監督、政策推動或資源配置上，都將持續關注弱勢族群，用行動回應社會需求。

    徐嶔煌今日領表登記。（記者甘孟霖攝）

    徐嶔煌今日領表登記。（記者甘孟霖攝）

