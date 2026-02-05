評蘇巧慧老幼政見 劉和然：盼中央儘速公布院版財劃法試算表

今（5）日劉和然出席市議會民進黨團幹部交接典禮，席間受訪。（記者黃子暘攝）

國民黨籍新北市副市長劉和然爭取黨內提名參選新北市長，針對昨日民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧提出的第一波老幼政見評論，如對新北市預算結構不了解，就用「開支票」的方式處理政見，是非常不好的行為。今（5）日劉和然出席市議會民進黨團幹部交接典禮，被問及此事時表示，政策提出一定要了解市府結構，就像家庭收支要平衡，新北目前人均預算最低，很多社福政策都是以人為單位，如無全盤了解市政，將嚴重影響財政紀律。

劉和然說，財政收支劃分法部分，仍呼籲蘇巧慧盡快讓行政院版試算表趕快公布，市政建設一定要回到財政紀律，市府會全盤考量照顧老幼各群。



而何時能完成與潛在參選人、台北市副市長李四川的協調？劉和然指出，目前新北市部分由市黨部負責溝通協調，主委很細膩地在安排，一切照節奏來，盼農曆年前有好結果。

另外，民眾黨立委、新北市長參選人黃國昌聲稱自己打民進黨優於李四川，劉和然被問及此事時評論，這都是選民的選擇，每個人都有自己的特色，他和李四川也都是行政出身，對行政、治理是有脈絡可循，且有很多經驗無法取代，黃國昌強調自己監督的強項，大家是各有專長，要好好表現讓選民做選擇。

