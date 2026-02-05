為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    評蘇巧慧老幼政見 劉和然：盼中央儘速公布院版財劃法試算表

    2026/02/05 11:51 記者黃子暘／新北報導
    今（5）日劉和然出席市議會民進黨團幹部交接典禮，席間受訪。（記者黃子暘攝）

    今（5）日劉和然出席市議會民進黨團幹部交接典禮，席間受訪。（記者黃子暘攝）

    國民黨籍新北市副市長劉和然爭取黨內提名參選新北市長，針對昨日民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧提出的第一波老幼政見評論，如對新北市預算結構不了解，就用「開支票」的方式處理政見，是非常不好的行為。今（5）日劉和然出席市議會民進黨團幹部交接典禮，被問及此事時表示，政策提出一定要了解市府結構，就像家庭收支要平衡，新北目前人均預算最低，很多社福政策都是以人為單位，如無全盤了解市政，將嚴重影響財政紀律。

    劉和然說，財政收支劃分法部分，仍呼籲蘇巧慧盡快讓行政院版試算表趕快公布，市政建設一定要回到財政紀律，市府會全盤考量照顧老幼各群。

    而何時能完成與潛在參選人、台北市副市長李四川的協調？劉和然指出，目前新北市部分由市黨部負責溝通協調，主委很細膩地在安排，一切照節奏來，盼農曆年前有好結果。

    另外，民眾黨立委、新北市長參選人黃國昌聲稱自己打民進黨優於李四川，劉和然被問及此事時評論，這都是選民的選擇，每個人都有自己的特色，他和李四川也都是行政出身，對行政、治理是有脈絡可循，且有很多經驗無法取代，黃國昌強調自己監督的強項，大家是各有專長，要好好表現讓選民做選擇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播