    蘇巧慧提免費營養午餐政見 侯友宜重申：準備好財政配套後再報告

    2026/02/05 11:45 記者黃政嘉／新北報導
    新北市還未跟進國中、小免費營養午餐政策，新北市長侯友宜今受訪表示，市府會就財政整個配套措施以及相對的做法，待準備好後，就會跟各位報告。（記者黃政嘉攝）

    2026年新北市長選戰升溫，民進黨參選人蘇巧慧昨天推出首波包括公立國中小學生營養午餐免費等6大政見，民眾黨中央委員會昨通過徵召黨主席黃國昌參選，他自認有比李四川突出的幾項優勢，而新北市長侯友宜今天接受媒體聯訪再被問及新北市還未跟進國中、小免費營養午餐一事，侯回應，市府會就財政整個配套措施以及相對的做法，待準備好後，就會跟各位報告。

    侯友宜今天出席春節平安袋服務記者會時接受媒體聯訪，對於蘇巧慧昨提出包括公立國中小學生營養午餐免費等6大福利政見，新北市還沒跟進，是否在預算上窒礙難行？侯友宜表示，之前已經給大家報告過了，營養午餐的部分，會就財政整個配套措施以及相對的做法，準備好了就會在一個時間點來跟各位做報告。

    此外，民眾黨主席黃國昌近日在媒體專訪提到，他自認比李四川有活力、有幹勁、知道怎麼對付民進黨，對於他們倆人的優缺點看法？侯友宜指出，「我們會提出最適當的人選，讓市政的延續能夠棒棒都是強棒」。

    新北市長侯友宜今天出席春節平安袋服務記者會。（記者黃政嘉攝）

