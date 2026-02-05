賴清德參訪聚隆纖維 紡織業者當面感謝對美關稅談判成功

總統賴清德的「產業關懷之旅」，今天來到彰化縣芳苑工業區的聚隆紡織（記者顏宏駿攝）

總統賴清德的「產業關懷之旅」今天（5日）來到彰化縣芳苑工業區的聚隆纖維（紡織）公司，業者強調，他們過去一年面臨最大挑戰就是對美關稅未定，其次是「紅色供應鍵」的衝擊，業者感謝政府這次對美關稅能打出漂亮的一仗，接下來更希望能協助產業創造價值。

賴清德總統表示，過去一年台灣傳統產業面臨很大的挑戰，其中，最大的挑戰就是對美關稅未定，行政院副院長鄭麗君率領團隊對美談判，最後的結果就是15％且不疊加，讓台灣傳統產業可以跟韓國、日本等競爭對手，站在公平的位置競爭。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，其實在去年4月美國總統川普宣佈對等關稅，行政院長卓榮泰馬上率團隊盤點受影響的經濟產值達930億元，而中小微企業受影響的部分就達460億元，政府很快就掌握對等關稅對傳統產業的影響。政府對中小微企業一定要關心，因為全台的中小企業共有160幾萬家，提供900萬個工作機會，占台灣整體就業機會的8成，所以傳統產業能發展，台灣的經濟就能立於不敗之地。

聚隆公司董事長周文東致詞時表示，過去一年他面臨最大的挑戰，就是對美關雙重關稅，其次是「紅色供應鍊」，中國的業者透過政府的補助，大量擴產、傾銷，壓低市場價格，目前對美關稅已談定，讓他們先放下心中的大石。

賴清德除了參觀產線外，也了解聚隆纖維（纖維）公司的產品，聚隆公司是台灣老字號的化學纖維製造商，專精於尼龍和聚酯的紗線生產，以其一貫化生產、高品質的機能性與環保性紗線（如回收尼龍、生質尼龍、原液染色纖維）聞名，產品廣泛應用於成衣、戶外用品、工業及居家清潔等領域，是紡織產業中上游的重要供應商。

該公司強調，重視環保與創新，積極開發綠色產品，並透過子公司延伸至終端應用市場，近年更接單國軍多項帆布背包、背袋等軍用產品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法