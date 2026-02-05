為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    揭「柯黨目的」 陳方隅轉貼專欄：中共是李貞秀事件最大贏家

    2026/02/05 12:50 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨新任立委李貞秀。（資料照）

    中國與台灣之間關係暗潮洶湧，前美國國防部官員胡振東曾警告，「中共若想要成功侵略只有一個情況，就是已經在台灣的第五縱隊把台灣弄亂」，陳方隅今日轉發媒體人陳嘉宏臉書PO文提及，「共產黨幾乎不費一兵一卒就讓台灣社會加深內耗吵翻天，他們才是李貞秀事件背後的最大贏家。」PO文曝光後掀起大量網友討論。

    「陳嘉宏專欄：徐春鶯還身繫囹圄 李貞秀如何敢大放厥詞」一文提及，「共產黨幾乎不費一兵一卒就讓台灣社會加深內耗吵翻天，他們才是李貞秀事件背後的最大贏家。陳方隅犀利直指，「是的，這就是柯黨的目的。」

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「大家有沒想過李貞秀為什麼被提名立法委員前就辦好離婚，因為她老公就不用財產申報好嗎，可能有沒法解釋的資金財產就不用攤在陽光下曝光。」、「政府真的沒有辦法處理嗎？老百姓只能生氣，有何用？」有網友自曝「我遇到的中配都是來騙身分的，結婚拿到身分證以後就辦離婚。來台灣賺錢，錢都帶回去中國養她的家人，離婚後連小孩都不要自願放棄給男方，不要問我為什麼知道，身邊遇到3至4個例子都是這樣」。

    報導提及，胡振東示警，中共若想要成功侵略只有一個情況，就是已經在台灣的第五縱隊把台灣弄亂，把台灣關鍵基礎設施搞爛，讓國軍打外面，同時也要往後看，中共可能會做出斬首動作，之後找一個人，在美軍還沒有來之前宣布投降。

    胡振東說，如果發生上述這種情況，美國恐怕難以介入，這個以前都兵推過很多次，這個情況是最麻煩的。雖然現在中共做了一大堆動作，希望他們能夠了解「成功機會是非常低的」。

    相關新聞請見︰

    共軍具圍台封鎖能力 前美國防部官員：美軍一來中國絕對贏不了

