高雄「湧言5超人」領表選議員 2超人之子很搶鏡

高雄湧言會5位超人今聯合領表登記。（記者王榮祥攝）

民進黨高市議員黨內初選今出現「湧言5超人」，由立委黃捷引領高喊「出其制勝・議邁相傳」後、共同領表登記，5超人吸睛、一旁的2位超人之子也很搶鏡。

湧言會說明，5超人都曾在市長陳其邁團隊服務過，分別為3選區（岡山等6區）爭取連任的議員林志誠、4選區（左營／楠梓）前青年局長張以理、7選區（三民）爭取連任的議員鄭孟洳、9選區（鳳山）黃捷團隊執行長鄧巧佩、11選區（林園／大寮）前市長機要秘書張耀中。

5人今穿上特別訂製的超人裝，呼應今年高雄冬日遊樂園的超人力霸王主題，由立委黃捷帶領在市黨部前造勢，強調「出其制勝・議邁相傳」，展現世代接棒、團結拚勝選的決心。

5超人造勢同時，一旁有兩位穿著超人T恤的超人之子也玩得很開心，天真萌樣吸引不少目光；兩超人之子是前青年局長張以理的兩個寶貝，分別為4歲的偉大、3歲的小迪，張以理愛妻腹中，還有一位7個月大的小小超人。

高雄湧言會5位超人今由立委黃捷陪同領表登記，強調出其致勝、議邁相傳。（記者王榮祥攝）

兩位超人之子、4歲的偉大跟3歲的小迪玩得很開心。（記者王榮祥攝）

