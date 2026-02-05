指黨產條例修法有漏洞 民團促政院拒絕副署

台灣經濟民主連合5日召開「行政院應拒絕副署不當黨產條例修正」記者會，呼籲行政院拒絕副署不當黨產條例修正。（記者塗建榮攝）

立法院會上週三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案」，將救國團排除於黨產條例適用範圍。經濟民主連合今天召開記者會指出，此次修正條文存在重大漏洞，因為國民黨附隨組織「曾隸屬於國家」者，並非只有救國團，還包括中央日報等五公司，呼籲行政院應拒絕副署「不當黨產條例修正案」，並主張政府應依法積極收回不當黨產，用以興建社會住宅或轉型為長期照顧機構。

經民連智庫召集人賴中強指出，此次修正條文存在重大漏洞，因為中國國民黨附隨組織「曾隸屬於國家」者，並非只有「救國團」，還包括「中央日報」、「中央電影事業股份有限公司」、「中興票券股份有限公司」、「松山油漆廠股份有限公司」與「北誼興業股份有限公司」等公司，都曾經是隸屬於國家，且已被不當黨產處理委員會認定為中國國民黨附隨組織。

他強調，國民黨立委游顥的提案未經委員會審查，倉促修法，留下未預期的法律漏洞，如果行政院勉強副署，將造成「中央日報」名下等取自於國家之不動產，無須歸還的離譜現象。

經民連智庫研究員黃亭偉表示，「促進轉型正義條例」第7條明文規定政黨及附隨組織不當取得的財產「除可明確認定其原屬之所有權人或其繼承人外，應移轉為國家所有，並由中央成立特種基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。」

他認為，以不當黨產收回國有，轉作興建社會住宅用地及長照機構使用，法有明文。值此社會住宅用地不足，及少子化趨勢優質長照機構難尋之際，政府更應積極收回不當黨產。

經民連智庫研究員涂景亮提到，游顥上週五（1/30）立法院院會表決到《黨產條例》時，針對救國團過去侵佔國家財產的事實，發言表示：「聽到辦活動，就可以占領一個地，那讓我想到了太陽花學運」，如此將風馬牛不相關的社會運動與不當黨產類比，毫無邏輯可言，只想打泥巴仗，只想著自己的政治利益，毫無羞恥心。

媒體會後詢問，國民黨主席鄭麗文揚言將再修黨產條例，追回被黨產會沒收的黨產。賴中強回應，一個救國團就引起天怒人怨了，奉勸國民黨不要執迷不悟；但若法案通過，呼籲行政院長不要副署，不幸的話，國民黨就來解散國會看看，最好在地方大選連同國會一起選，看人民是支持把不當黨產還給國民黨、還是還給國家。

經濟民主連合今天上午在立法院召開「黨產還來，社宅、長照有解！行政院應拒絕副署『不當黨產條例』修正」記者會。（記者李文馨攝）

