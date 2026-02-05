為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    高虹安延攬前三商虎球星林琨瀚任副市長 盼重啟新竹棒球場

    2026/02/05 11:06 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市長高虹安今宣布延攬前三商虎職棒球星，現為清大體育室副教授的林琨瀚擔任竹市副市長。（新竹市府提供）

    新竹市長高虹安今宣布延攬前三商虎職棒球星，現為清大體育室副教授的林琨瀚擔任竹市副市長。（新竹市府提供）

    本報昨晚獨家披露前三商虎職棒球星、現為清大體育室專任副教授林琨瀚獲新竹市長高虹安徵詢，將接竹市第二副市長職務後，新竹市府人事處今早宣布確認此人事案，強調將借重林琨瀚的體育專業和培育基層運動的經驗，為竹市注入運動活力。同時也期其搞定已封閉停擺3年多的新竹棒球場，能順利完成球場改善並重啟。

    高虹安稱將借重林琨瀚的專業與職棒球星的抗壓性，協助推動竹市各項體育設施、並提升市民運動風氣，並期林琨瀚的運動科學專業，協助新竹的基層選手能獲得更精準、更具科學實據的訓練資源，培育更多優秀的國手。

    林琨瀚提到，新竹是他的第二故鄉，將憑其在清大任教10餘年的資歷與專業，秉持運動員奮戰不懈、永不放棄的精神，與市府團隊攜手並進，且期盼發揮所長，將竹市打造為科技與運動並重的運動科技城。

    市府表示，林琨瀚擔任職棒球員期間，是台灣棒球史上具代表性的內野手之一，曾多次披上中華隊戰袍，更在1992年巴塞隆納奧運會中勇奪銀牌，也曾獲中華職棒金手套獎、最佳9人獎及台灣大聯盟打擊王、金手套獎。進入職棒後，效力於三商虎及誠泰太陽隊，2009年起受聘於清華大學，培育無數體壇英才，林琨瀚預計3月上任。

