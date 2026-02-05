台中豬瘟後再爆雞瘟！盧秀燕吃肉包挨轟「兩個都差點被妳搞掉」

台中市長盧秀燕視察和平區派出所，分享吃肉包的照片被網友砲轟。（擷取自盧秀燕臉書）

台中市繼去年10月爆出非洲豬瘟風波後，近期再傳防疫漏洞。豐原區一處蛋雞場上（1）月約1700隻雞異常暴斃，事後確認感染禽流感，卻疑似延宕通報長達17天才曝光，引發外界質疑台中市政府防疫失靈，砲火也指向市長盧秀燕。

就在風暴延燒之際，盧秀燕昨（4）日在臉書分享行程，表示到和平區慰勞基層員警，並買了當地知名的白冷包子加菜。她形容熱騰騰的包子香氣撲鼻，忍不住在店門口就大口開吃，還笑說在台中吃肉包「標準動作就是要擠辣醬進內餡」。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕指出，她一直希望任內走遍和平區12個派出所與分駐所，向長年駐守山區的警務人員致謝。這次「和平專案」行程，她前往天輪派出所與梨山分駐所發送新春小紅包，也強調和平區員警除治安與交通外，還需協助排除車況、緊急應變，冬天甚至要支援裝設雪鏈，是市民最可靠的後盾。她也順勢行銷和平區觀光，表示當地不只有人情味與山產美食，還有溫泉與山林美景，適合春節走春放鬆身心。

不過貼文曝光後，網友卻灌爆留言酸諷，「是豬肉+蛋黃的嗎？噢兩個都差點被妳搞掉」、「希望這顆肉包能安全食用」、「你怎麼不去你堆積在台中的垃圾山那邊吃呢！」、「只會打鼓跟吃肉包的市長！唉」、「搞出豬瘟還好意思吃包子」、「可是你把豬跟雞都搞到快不能吃了欸精神分裂嗎」。

回顧事件，台中市豐原區豐康牧場1月10日爆發禽流感，卻疑似未即時通報，甚至傳出就地掩埋，直到吹哨者揭露，中市府才介入，距疫情發生至少已過17天。更引發爭議的是，該牧場負責人去年才因長期捐蛋給弱勢族群，獲市府表揚，由盧秀燕親自頒獎。

民進黨台北市議員洪健益痛批，中市府在先前豬瘟事件後就已缺乏完整防範與說明，甚至傳出有獸醫拒絕與市府合作。他質疑：「雞瘟有沒有監控到才是重點，是設備不足，還是業者沒通報？」若1700多隻雞遭掩埋甚至流入環境，風險恐持續擴大。

洪健益指出，外界關心的是中市府的監督與通報機制是否健全、獸醫量能是否不足、有多少雞蛋流入市面及流向何處，而不是市長行程或宣傳。他直言，盧秀燕現在「政治大於市民生活」，若防疫再失守，責任終究回到市政府本身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法