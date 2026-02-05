黃國昌選新北批蘇巧慧 詹凌瑀預言2結果：注定透支的政治死局

詹凌瑀發文分析，如果黃國昌（見圖）硬著頭皮選新北市長，結果就是瓜分在野票源，保送蘇巧慧當選，藍白也不用談合作了。而黃國昌若是被棄保，或是票數開出來很難看，證明自己沒有實力，那他的政治生命也就跟著莎喲娜拉了。（資料照）

民眾黨主席黃國昌昨日宣布參選新北市長，針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出6項福利政見，黃國昌批評稱「透支未來」。對此媒體人詹凌瑀發文分析，如果黃國昌硬著頭皮選到底，結果就是瓜分在野票源，保送蘇巧慧當選，藍白也不用談合作了。而黃國昌若是被棄保，或是票數開出來很難看，證明自己沒有實力，那他的政治生命也就跟著莎喲娜拉了。

詹凌瑀在臉書以「黃國昌選新北，一場注定透支的政治死局」為題發文指出，黃國昌終於不演了，正式宣佈參選新北市長。但他起手式不是提出什麼高見，而是把砲口對準蘇巧慧提出的長輩假牙補助和兒童疫苗政策，扣上一個「透支未來」的大帽子。

詹凌瑀諷刺，為了這場選舉，這位滿口仁義道德的老師，竟然連市民最基本的福利都要擋，也難怪網友笑他終於活成了自己最討厭的樣子。她也直言，說穿了，黃國昌執意要選新北市長，不僅救不了黨，反而是讓自己陷入進退兩難的死胡同。

詹凌瑀分析，這局棋很清楚，如果黃國昌硬著頭皮選到底，結果就是瓜分在野票源，直接保送蘇巧慧當選，到時候藍營基層絕對火大，藍白也不用談合作了，直接宣告玩完。

詹凌瑀也指出，反過來說，如果黃國昌最後被棄保，或是票數開出來很難看，證明自己沒有實力，那他的政治生命也就跟著莎喲娜拉了。橫豎都是死棋，卻還要裝出一副捨我其誰的姿態，這才是最讓人看不下去的。

詹凌瑀直言，今年對黃國昌來說，卸任立委、10月登記參選新北、年底黨主席屆滿，這些都是定數。但別忘了，他頭上還懸著一個最大的不定數：北檢什麼時候要開始辦他？

詹凌瑀在文末指出，比起在那邊擔心新北市會不會透支，國昌老師可能更該擔心，自己的政治信用是不是早就已經透支了吧。

