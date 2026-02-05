為鄰長加「薪」！ 楊瓊瓔提「里政三大升級」願景

立委楊瓊瓔出席神岡區里長聯誼活動，提出「里政三大升級」政策願景。（楊瓊瓔提供）

積極爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔，昨晚出席神岡區里長聯誼活動時，提出「里政三大升級」政策願景，主張全面強化基層治理量能，包括調高各里建設經費至每年30萬元、增發鄰長每月2500元工作協助費及建置里政數位平台，盼從最前線的里鄰系統著手，打造更安全、更有韌性的台中市。

楊瓊瓔指出，COVID-19疫情期間的防疫宣導、物資發放或每逢颱風、大雨、地震等天災，里長、鄰長始終站在第一線，協助通報災情、關懷弱勢、安定民心，是市政運作不可或缺的重要橋樑，也是防災、防疫最前線的關鍵角色，近來廣泛傾聽各地議員及里、鄰長的心聲後，決定提出「里政三大升級」，以「增加里建設經費、合理回饋鄰長付出、建立即時溝通平台」為核心方向，讓基層更有力量、市政執行更有效率。

她指出，目前台中市共有625個里，每里每年里鄰建設經費僅14萬元，落後北市每里30萬元，新北、桃園60萬元，她主張未來應將台中里建設經費全面調高至每里每年30萬元，且後續將依各里人口數、面積大小及防災、防汛、防疫等實際需求彈性加碼，確保基層推動里政有足夠資源。

在鄰長待遇方面，楊瓊瓔表示，鄰長協助市府、區公所與里長推動里政，工作量與責任日益加重，目前台中市共有1萬2524位鄰長，長期默默付出，卻未獲相對合理的回饋，她承諾未來若擔任市長，將增發每位鄰長每月2500元工作協助費，逐月發放，全年共3萬元，取代現行一年2萬4000元的交通補助費，其餘福利維持不變，讓鄰長在服務鄰里的路上更有動力。

楊瓊瓔並提出建置「里政數位平台」APP，作為市府與基層之間的雙向溝通橋梁，未來里長可透過平台即時反映建議、通報災情，市府則能第一時間掌握狀況、迅速調度資源，形塑「市府—里鄰」即時通訊網絡，同時定期舉辦里政實體座談會，直接聽取基層建言，讓政策更貼近地方需求。

楊瓊瓔強調，前兩項里鄰政升級措施，經試算每年新增預算約12億7500萬元，市庫絕對負擔得起，也是提升城市治理品質的必要投資。

