為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    為鄰長加「薪」！ 楊瓊瓔提「里政三大升級」願景

    2026/02/05 09:46 記者歐素美／台中報導
    立委楊瓊瓔出席神岡區里長聯誼活動，提出「里政三大升級」政策願景。（楊瓊瓔提供）

    立委楊瓊瓔出席神岡區里長聯誼活動，提出「里政三大升級」政策願景。（楊瓊瓔提供）

    積極爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔，昨晚出席神岡區里長聯誼活動時，提出「里政三大升級」政策願景，主張全面強化基層治理量能，包括調高各里建設經費至每年30萬元、增發鄰長每月2500元工作協助費及建置里政數位平台，盼從最前線的里鄰系統著手，打造更安全、更有韌性的台中市。

    楊瓊瓔指出，COVID-19疫情期間的防疫宣導、物資發放或每逢颱風、大雨、地震等天災，里長、鄰長始終站在第一線，協助通報災情、關懷弱勢、安定民心，是市政運作不可或缺的重要橋樑，也是防災、防疫最前線的關鍵角色，近來廣泛傾聽各地議員及里、鄰長的心聲後，決定提出「里政三大升級」，以「增加里建設經費、合理回饋鄰長付出、建立即時溝通平台」為核心方向，讓基層更有力量、市政執行更有效率。

    她指出，目前台中市共有625個里，每里每年里鄰建設經費僅14萬元，落後北市每里30萬元，新北、桃園60萬元，她主張未來應將台中里建設經費全面調高至每里每年30萬元，且後續將依各里人口數、面積大小及防災、防汛、防疫等實際需求彈性加碼，確保基層推動里政有足夠資源。

    在鄰長待遇方面，楊瓊瓔表示，鄰長協助市府、區公所與里長推動里政，工作量與責任日益加重，目前台中市共有1萬2524位鄰長，長期默默付出，卻未獲相對合理的回饋，她承諾未來若擔任市長，將增發每位鄰長每月2500元工作協助費，逐月發放，全年共3萬元，取代現行一年2萬4000元的交通補助費，其餘福利維持不變，讓鄰長在服務鄰里的路上更有動力。

    楊瓊瓔並提出建置「里政數位平台」APP，作為市府與基層之間的雙向溝通橋梁，未來里長可透過平台即時反映建議、通報災情，市府則能第一時間掌握狀況、迅速調度資源，形塑「市府—里鄰」即時通訊網絡，同時定期舉辦里政實體座談會，直接聽取基層建言，讓政策更貼近地方需求。

    楊瓊瓔強調，前兩項里鄰政升級措施，經試算每年新增預算約12億7500萬元，市庫絕對負擔得起，也是提升城市治理品質的必要投資。

    積極爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔，提出「里政三大升級」政策願景。（楊瓊瓔提供）

    積極爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔，提出「里政三大升級」政策願景。（楊瓊瓔提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播