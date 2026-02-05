營建剩餘土方之亂 詹順貴：「某政委」惡搞下內爆

環保律師詹順貴曾任環保署副署長，點出日前營建土石方之亂是某政委操盤，應整頓約束，避免執政民怨。圖為檢警調環聯手查獲高雄市不法集團將營建廢棄物偷倒於美濃地區坑洞。（環境部提供）

台灣長年有營建土石方及廢棄物亂倒問題，今年元旦起政府正式啟動流向管理，要求砂石車裝GPS，引起相關業者反彈，為求去化，國土署竟提出土石方可供「農地改良」，再引爭議，農業部連忙澄清不會修法放寬；環保律師詹順貴直點，此事是某行政院政務委員惡搞下的內爆，如不整頓約束，難舒緩執政民怨。

詹順貴指出，台灣地狹人稠，近10年公共工程與民間營建的剩餘土石方存在去化困難問題，並非近幾月才冒出，過去即有假冒河道邊坡護岸或連外道路培厚之名，大量棄置於河灘地等颱風沖刷掉；高鐵延伸宜蘭案環評報告書也提到，將產生961.3萬立方公尺土石方，堪比全國整年的量（1053萬立方公尺），也暫無最終去處。

詹順貴表示，剩餘土石方與營建廢棄物無處可去，但前農業部長陳吉仲任內訂下「農業發展條例施行細則」，明定農地填土不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質，關閉亂倒農地大門，該政委便嘗試以「農地改良」重開後門。

詹順貴透露，2、3個月前知悉該政委積極運作，歷次開會，農業部堅守維護農地立場，內政部也期期以為不可，反而環境部代表「默不作聲」、「樂觀其成」，如今無法妥善處理產生外爆，惹下風波民怨，只見內政部、農業部忙著澄清善後，惹事政委躲在背後銷聲匿跡，著實可惡。詹另提到，該政委也想運作放寬農舍興建條件，不知是否止歇。

而針對營建土石方去化問題，詹順貴認為，最重要是源頭減量管理，並建立檢核機制，至於低窪地或農地改良回填，前提須系統性釐清為何該農地須改良？且要精準土壤調查，全程控管回填土石方品質，由檢驗機構證明，農民再依規定申請回填，過程加裝科技監控，以避免毀農滅國、倒施逆行。

詹順貴提醒，賴政府在立法院朝小野大，台灣1年多來飽受藍白蠻橫杯葛施政，雖台美關稅談判讓賴清德民調滿意度回升，卻也要避免執政團隊內爆流失支持，目前土石方之亂雖暫告歇，但賴政府如不整飭施政紀律、自我約束，反而放任類似情況一再發生，藍白立委再如何擺爛，賴政府也難舒緩不斷自爆所增加的民怨與救回流失的民心。

