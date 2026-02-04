為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「和平統一」習近平不買單？鄭麗文：中國不會有不切實際的期待

    2026/02/04 21:03 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席鄭麗表示，現在的中國大陸已非10年前的中國大陸，兩岸應該重新認識，進行強強聯手，相信中國會認為這才是務實的作法（記者塗建榮攝）

    國民黨主席鄭麗表示，現在的中國大陸已非10年前的中國大陸，兩岸應該重新認識，進行強強聯手，相信中國會認為這才是務實的作法（記者塗建榮攝）

    國民黨主席鄭麗文近日接受網路節目「52新聞聚樂部-2026大車拼」訪問，相關內容今晚播出。對於自己日前受訪時稱兩岸和平統一問題，目前言之過早，主持人當場質疑這樣的說法恐怕中共總書記習近平無法接受，鄭麗文回應說，「不會吧！大家不是活在平行時空」，並強調她相信中國「不會有不切實際的期待」。

    鄭麗文表示，她相信中國那邊會清楚知道，兩岸隔絕時間前後超過1個世紀，完全是不同制度與生活方式的兩個社會，破冰、化解歧異需要時間，但她也刻意強調，「我不是藉此要惡意拖延（統一）」。

    鄭麗文說，現在的中國大陸已非10年前的中國大陸，兩岸應該重新認識，進行強強聯手，相信中國會認為這才是務實的作法，「不會有不切實際的期待」，因為「欲速則不達」。

    至於日前拋出的「兩岸和平框架」訴求，鄭麗文指出，她希望讓兩岸和平可以永續、穩定地存在，兩岸和平不能只有一時，而且國民黨不可能永遠執政，所以應該要有一個穩定、制度化的兩岸和平關係，這也需要國際社會的支持，自己是在做鋪路、搭橋的工作。

    鄭麗文強調，民進黨不願意下架「台獨黨綱」，一再的妖魔化中國並製造兩岸仇恨，讓台灣面臨危險，但台灣人民付不起這種代價，國民黨要證明給全世界看，兩岸和平真的沒有這麼困難。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播