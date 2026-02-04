劉和然指蘇巧慧開福利支票 張志豪：對政策內容理解不足

民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出六大福利政見，新北市副市長劉和然認為「對問題不了解就開支票」，新北市議員參選人張志豪（見圖）反嗆，劉的批評流於口水，對政策內容理解不足。（擷取自張志豪臉書）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天提出6大福利政見，包括國中小營養午餐免費、老人假牙補助最高5萬元等，新北市副市長劉和然認為，對問題和新北市的預算不了解，就用開支票的方式不好。對此，新北市議員參選人張志豪今（4）日反嗆，劉和然的批評流於口水，顯示對政策內容理解不足，刻意忽略新北市民長期的實際需求。

張志豪表示，蘇巧慧提出的福利政策，涵蓋長者及幼兒多項福利，除了減輕育兒家庭負擔，也針對高齡化社會來臨，減輕青壯世代的負擔，核心精神在於精準運用公共資源，補強現行制度的不足，回應新北市育兒家庭與年輕世代承受的現實壓力。這些政策並非空想，而是基於國會問政經驗與市民需求提出的具體方向。

張志豪強調，新北市整體財政規模名列前茅，但市民對公共福利的感受卻明顯落後其他直轄市，顯示問題不在於「沒錢」，而在於市長有沒有心，施政優先順序是否真正站在市民立場。2019年市政總質詢，新北市長侯友宜用各種理由拒絕新北嬰幼兒健康安全，還有衛生局長陳潤秋的行政怠惰，僅剩新北市還未全面定額補助輪狀病毒疫苗。

「新北市的爸爸媽媽真的好辛苦。」張志豪感慨說，新北嬰幼兒福利比不上台北，也比不上桃園，劉和然現在還以「對問題不了解，就用開支票」的口水批評，卻未提具體數據或替代方案，除了無助公共政策討論，更顯見對新北福利政策的漠視及拖延。

