    首頁 > 政治

    民進黨桃園市議員初選領表 首日6人完成登記

    2026/02/04 19:31 記者鄭淑婷／桃園報導
    民進黨桃園市議員初選今天（4日）領表登記首日，民進黨桃園市黨部統計，首日領表15人，完成登記有余信憲、簡伊翎、許清順、陳雅倫、陳睿生、胡家智共6人，其中4人為現任議員。

    民進黨桃園市議員初選，陳雅倫、許清順、簡伊翎、余信憲、李宗豪、陳治文、游吾和、張佩芸、黃瓊慧、簡智翔、彭俊豪、陳睿生、張肇良、李光達、胡家智共15人領表，現場即完成登記僅6人。

    今年民進黨桃園市議員提名名額，12個選區將提名26席，第1選區桃園、第7選區中壢各提名5席，第3選區八德提名3席，第2選區龜山、第4選區蘆竹、第8選區平鎮、第9選區楊梅各提名2席，第5選區大園、第6選區大溪復興、第10選區龍潭、第11選區新屋、第12選區觀音各提名1席，領表登記作業至10日為止。

    民進黨桃園市黨部表示，若選區登記參選超額，2月13日以前會先進行溝通協調，若無法達成協議將進行初選民調決定提名人選，黨中央會於2月23日舉辦公開抽籤，決定6個直轄市分組，預計3月2日到4月初完成民調。

