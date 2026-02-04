2026南市議員初選登記 郭國文特助賴懋慶挑戰玉井選區

立委郭國文特助賴懋慶（中）率先登記挑戰參選玉井選區議員。（記者蔡文居攝）

今天是民進黨台南市議員初選登記的第一天，立委郭國文服務處山區特助賴懋慶率先完成登記參選玉井選區議員，該選區應選一席，現任議員為無黨籍周奕齊。

民進黨南市黨部表示，六都直轄市議員提名作業領表登記今天起至10日為止，首日領表計有36人，新人賴懋慶與老將呂維胤2人率先完成登記，展現參選決心。而南市議員沈震東於本屆任期結束後，將入伍服役，由弟弟沈震南接棒參選北區、中西區選區市議員，今天一早也由沈震東等人陪同率先完成領表。

請繼續往下閱讀...

賴懋慶長年耕耘玉井、楠西、左鎮、南化區等玉井選區，身為郭國文服務處山區特助，用在地實作精神，竭力為鄉親付出，跋山涉水完成各類會勘，耐心協調民眾事務，去年楠西大地震，不忍鄉親受難，農務中斷，「山區囝仔」發揮使命感，儘速達成民眾需求，不少人鼓勵披上民進黨戰袍，翻轉山區艱困態勢，贏得關鍵一席。

市黨部主委郭國文表示，有關民進黨里長提名登記，市黨部執委會已決議在3月9日至3月13日完成；而南市議員初選民調分組預計23日公開抽籤決定，相關提名作業依黨中央正式對外公告為準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法