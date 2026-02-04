中國將開放上海民眾赴金馬觀光 陸委會：不要只說不做

陸委會今日強調，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是中方造成的。此次中方宣布將於近期放寬中客來台的限制，「希望不要只說不做」。（資料照）

中國文旅部今日宣布，中方將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。中國國台辦更表態「積極支持，樂見其成」，同時呼籲民進黨當局解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的「阻撓禁限」。陸委會回應，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是中方造成的。此次中方宣布將於近期放寬中客來台的限制，「希望不要只說不做」。

中國全國政協主席王滬寧今天上午接見國民黨副主席蕭旭岑後，中國文化和旅遊部隨即宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

中國國台辦發言人陳斌華表示，文旅部宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，是順應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實措施，回應了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，我們對此積極支持，樂見其成。

陳斌華聲稱，中方始終秉持「兩岸一家親」理念，一貫支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，為台灣同胞謀利造福。希望「民進黨當局」正視島內主流民意和業界呼聲，解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。

對於中共此舉是否做球給國民黨？陸委會表示，目前我方法令對於中客到金門馬祖旅遊並無限制上海居民的規定，只是上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察。

陸委會強調，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是中方造成的。此次中方宣布將於近期放寬中客來台的限制，希望不要只說不做。

