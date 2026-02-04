為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    未受干擾！谷立言笑贈「美台友好」壽桃 吳釗燮讚：對台熱情無敵

    2026/02/04 18:52 記者陳昀／台北報導
    國安會秘書長吳釗燮今天在X平台發布跟AIT處長谷立言的合照，2人互動融洽、笑容滿面地捧著寫有「美台友好」字樣的子母壽桃。（取自吳釗燮X平台）

    國安會秘書長吳釗燮今天在X平台發布跟AIT處長谷立言的合照，2人互動融洽、笑容滿面地捧著寫有「美台友好」字樣的子母壽桃。（取自吳釗燮X平台）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言日前遭民眾黨主席黃國昌質疑「介入台灣內政過深」、態度跟華府落差很大。不過，根據國安會秘書長吳釗燮今天上傳的合照，谷立言的心情似乎未受干擾，還送了「子母壽桃」給吳作為農曆新年禮物，讓吳盛讚其「對台灣的熱情真的無人能敵」。

    吳釗燮今天在X平台發布跟谷立言的合照，2人互動融洽、笑容滿面地捧著寫有「美台友好」字樣的子母壽桃，吳釗燮寫道，這是他收過最特別的農曆新年禮物，谷立言對台灣的熱情真的無人能敵。祝大家馬年快樂，也祝美國獨立250週年快樂。

    針對黃國昌接受聯合報專訪表示，谷立言（Raymond Greene）態度與華府落差很大，並批評他「介入台灣的內政太深了」、配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣；AIT發言人今天表示，尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行辯論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播