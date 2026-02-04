未受干擾！谷立言笑贈「美台友好」壽桃 吳釗燮讚：對台熱情無敵

國安會秘書長吳釗燮今天在X平台發布跟AIT處長谷立言的合照，2人互動融洽、笑容滿面地捧著寫有「美台友好」字樣的子母壽桃。（取自吳釗燮X平台）

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前遭民眾黨主席黃國昌質疑「介入台灣內政過深」、態度跟華府落差很大。不過，根據國安會秘書長吳釗燮今天上傳的合照，谷立言的心情似乎未受干擾，還送了「子母壽桃」給吳作為農曆新年禮物，讓吳盛讚其「對台灣的熱情真的無人能敵」。

吳釗燮今天在X平台發布跟谷立言的合照，2人互動融洽、笑容滿面地捧著寫有「美台友好」字樣的子母壽桃，吳釗燮寫道，這是他收過最特別的農曆新年禮物，谷立言對台灣的熱情真的無人能敵。祝大家馬年快樂，也祝美國獨立250週年快樂。

針對黃國昌接受聯合報專訪表示，谷立言（Raymond Greene）態度與華府落差很大，並批評他「介入台灣的內政太深了」、配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣；AIT發言人今天表示，尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行辯論。

