許淑華初選登記 挑戰議員6連霸

民進黨議員許淑華。（取自許淑華臉書）

台北市議員松山信義選區新人競爭激烈，民進黨籍台北市議員許淑華今（4）完成黨內初選登記，她強調，連任5屆以來，始終抱持「政治就是要貼近人民的生活」信念，更知道民意代表不只爭取建設與預算，更是守護台灣民主的重要防線，民主需要每一代人共同努力維護，她會堅定守護民主，理性問政、穩健監督，讓市民可以安心生活。

許淑華今天在臉書貼出她完成黨內初選登記繳交相關款項的收據，她提及，一路走來，都與鄉親站在一起，承諾未來會繼續為大家打拚；連任5屆以來，始終抱持著踏入政壇的初心「政治就是要貼近人民的生活。」無論是交通安全的改善、公共工程的監督、社會福利的爭取，或是為婦幼、長者、弱勢族群發聲，哪怕是最小的事，她都希望自己是最認真、最可靠的幫手。

她也提到，台灣正面臨許多令人擔憂的挑戰。民主自由不斷受到威權勢力的滲透與干擾，還有假訊息、被刻意操弄的社會對立，讓很多人對未來感到焦慮。她身為民意代表，比誰都清楚，政治不只是爭取建設與預算，更是守護台灣民主的重要防線。「民主不是理所當然，而是需要每一代人共同努力維護。」她會繼續堅定守護民主，理性問政、穩健監督，更讓市民可以安心生活。

