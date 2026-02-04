網內互打囉！黃光芹私下砲轟李貞秀不放棄中國籍 限友文流出！

資深媒體人黃光芹砲轟李貞秀。（翻攝自黃光芹臉書）

民眾黨中配不分區立委李貞秀的國籍爭議持續延燒，曾與李貞秀槓上的資深媒體人黃光芹，私下在臉書開砲，這篇只限好友觀看的貼文今天（4日）被流出，引發熱議。

李貞秀昨天（3日）宣誓就職不分區立委，接受媒體聯訪時一度脫口稱自己「唯一只有中華人民共和國國籍」，讓現場譁然，但她馬上更正說詞，秀出機票、高鐵票和國籍放棄文件，宣稱她去年底已親自申請放棄中國國籍但未果，因為對岸的承辦人員說台灣跟中國是同個國家，不受理國籍放棄。李貞秀還強調，自己只有中華民國護照，出生到現在都沒有拿過中華人民共和國的護照。

這番問A答B操作讓輿論進一步延燒，立場被認為對民眾黨友好的黃光芹也忍不住跳出來砲轟。網紅「四叉貓」劉宇今天分享一篇黃光芹臉書的「限友文」，劈頭就表態「不支持仍享有中國籍人士，出任中華民國國會議員」；黃光芹直言，「中華人民共和國事實存在，『不承認』是鴕鳥，『不否認』是變相認同。沒有中華人民共和國國即，何來放棄？亦不用填寫申請表。所謂放棄不成的說法，意味仍保有中國籍，申請放棄過程虛偽，更加治絲愈棼。」

黃光芹接著說：「出任中華民國國會議員，必須負擔忠誠義務。雙重認同，尤其認同中華人民共和國，如何行使中華民國立委職權？用從未持有中華人民共和國護照，來轉移實際上仍保有中國籍身分，更凸顯立場搖擺、進退失據。」

該貼文曝光後引發熱議，「G咬G，一嘴毛」、「我最喜歡血流成河」、「這是互相傷害起來了」、「我覺得這齣，很好看」、「拉板凳嗑瓜子時間」、「要搞出脫北潮還得是阿北自己來安排」、「看狗互咬，沒有別的感想了」、「就喜歡看民眾黨黨內互咬」、「網內互打最對味」、「置板凳」。

這已經不是李貞秀和黃光芹第一次互槓，去年黃光芹表示民眾黨應該廢除「兩年條款」，當時正準備上位的李貞秀在內部群組點名黃光芹，痛批黃光芹夫婦「靠民眾黨吃飯」、「騙通告費還帶貨割小草韭菜」；黃光芹得知此事後氣到退出民眾黨的節目「民眾之聲」，之後黃光芹在網路直播講這件事講到哽咽，認為李貞秀根本是在污蔑、栽贓。

黃光芹的限友文被流出。（翻攝自四叉貓臉書）

