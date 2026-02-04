黃國昌批AIT干政 AIT「兩句話」回應被周軒大讚：罵人不帶髒字

AIT發言人今日回應黃國昌對谷立言的批評。（資料照）

民眾黨主席黃國昌昨日接受媒體專訪批評美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）「介入台灣的內政太深」。而AIT發言人今日回應表示，「我們歡迎台灣宣布的400億美元國防採購特別預算」。對此，政治工作者周軒表示，AIT示範了什麼叫做「罵人不帶髒字」。

AIT今日回覆媒體詢問表示，「他們尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行真誠的辯論」。AIT也重申，「美國國務院與AIT已多次公開表示，並且也已向台灣方面清楚說明，我們歡迎台灣宣布的400億美元國防採購特別預算」。

周軒大讚，「簡單兩小段話，展現出AIT的發言功力」，並將AIT的發言解釋成較直白的口吻。周軒解釋，第一段AIT表示，「我們很尊重台灣的政治程序啊，我們很想看到你們的立法院趕快審查國防特別預算，趕快進行討論辯證什麼需要什麼不需要，反正你們有位立法委員整天要別人跟他辯論，那就來辯」。

周軒指出，第二段絕了，AIT說，「我們歡迎的是台灣宣布的『400億美元國防採購特別預算』。400億美元，換算成台幣就是1.2兆，就是行政院的國防特別預算版本，不是民眾黨的『4000億維基百科版本』，直接洗臉黃國昌。

周軒總結，「白話的說，AIT示範了什麼叫做『罵人不帶髒字』」。

