紅色滲透？中配勤彭蓁任國民黨中常委 主張「一中」具中國籍

中配勤彭蓁出任國民黨中常委，她曾公開主張「期盼兩岸能夠早日統一」，其言行備受外界關注，國民黨也被質疑「紅色滲透」。據了解，勤女過去長期擔任昆明台商協會會長，嫁來台灣20幾年，主張一中原則的九二共識，目前仍有中華人民共和國國籍。

勤彭蓁是雲南台商，中國四川出生，18歲時嫁來台灣，擁有中華民國國籍與身分證後，1998年回到中國做生意。具中國國民黨籍，除了是雲台文旅集團董事長，更一路當到中國全國台企聯副會長。

她過去接受國台辦旗下「中國台灣網」訪問時曾表明，「我是雲南人，家在雲南，雲台一家人」。並指出，將發揮台商的優勢，助力雲南，奉獻雲南，把台灣「一個水果養活一個縣」精緻農業、旅遊觀光的經營理念帶到雲南，邀請更多的台灣青年到雲南創業發展，助力雲南鄉村振興。

此外，2017年3月，昆明台協成立22週年慶典暨換屆大會活動時，時任昆明台商會長的勤彭蓁致詞表示，今後協會將繼續堅持體現「一個中國原則的九二共識」，秉持「服務台商、服務會員、服務鄉親」的辦會宗旨，充分發揮滇台的橋梁作用，促進兩岸和平發展，為雲南的經濟繁榮、社會進步作出貢獻。

2021年12月15日，雲南省委常委、省委統戰部部長邱江在昆明會見台灣新黨前主席郁慕明一行時，勤彭蓁也以全國台企聯副會長、昆明台協會會長身分與會。

2025年她接受「中國台灣網」訪問時提到，「雲台青年創業基地」啟動，所有的兩岸青年希望他們能夠來到雲南發展、就業創業，特別是台灣的青年，能夠多到雲南來圓夢築夢。

勤彭蓁過去積極爭取出任國民黨不分區立委提名，她接受台媒訪問時，曾主張中配入籍6年縮短為4年，要改掉中配取得台灣身分證比東南亞配偶多2年的規定。

