    宣布參選就開嗆！黃國昌批蘇巧慧福利政見「透支未來」 反被網友酸

    2026/02/04 19:16 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌今（4日）宣布參選新北市長，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天也公布六大福利政見，不過卻被黃國昌批評，「新北需要的是永續發展，而非透支未來的福利口號」，但貼文一出，卻被網友打臉。

    蘇巧慧今天公布福利政見影片，提出包含「公立國中小學童免費營養午餐」、「0到6歲免門診和住院部分負擔」、「0到6歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒3萬元照顧津貼」、「65歲以上假牙補助最高5萬元」，以及「敬老卡點數提高至1000點且全年不歸零」等六大福利政見。

    對此，黃國昌在臉書批評，「新北需要的是永續發展，而非透支未來的福利口號」。他質疑，競選首長提出政見是好事，但看到蘇巧慧委員提出的六大福利政見，「我不禁為新北市的財政感到憂心。作為負責任的參選人，我們必須直面核心問題：這六項政見每年將增加多少支出？財源具體從何而來？是否會導致新北市舉債度日、債留子孫？」

    黃國昌指出，令人不解的是，先前立法院討論《財政收支劃分法》試圖為新北爭取更多經費時，蘇巧慧選擇反對；如今卻提出高額預算的支票。認為，「政見不應只是華麗的詞藻，更不能像賴清德總統興建百萬社宅承諾那樣跳票」。

    黃國昌表示，城市治理需要的是專業與誠信，本週五早上十點，他將召開記者會提出第一波政見。「我會用數據與實務告訴大家：什麼才是真正經得起檢驗、對市民負責的政見藍圖」。

    貼文曝光後，網友紛紛打臉表示，「你的財劃法爛透了」、「你的話真的不能再相信了」、「國昌哥你怎麼一發文就被砲」、「台灣變色龍」、「還沒開始就在攻擊，是有多怕對手」、「機密文件都可以帶出去外面趴趴走，還好意思講別人」、「當初黨產……當初紅媒……」、「終究活成當初自己最討厭的樣子的國昌老師」。

