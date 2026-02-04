中配李貞秀帶國籍爭議就職立委 公督盟：資格審查未過就該解職

民眾黨新科不分區立委李貞秀，秀出她已填寫的放棄中國國籍文件。（資料照）

中配立委李貞秀昨（3）日至立院宣誓就職民眾黨不分區立委，並透露曾親自赴中申請放棄國籍未果，內政部亦函文要求提供申請文件佐證，爭議持續延燒。民團公督盟表示，基於「國籍法」第20條規範，呼籲立法院長韓國瑜別刻意迴避，應依法協助資格審查，反之應依法解除，強調公職的國家忠誠「不容例外」。

根據去年立法院公聽會報告指出，放眼國際，許多國家對於雙重國籍或歸化者擔任公職之國籍資格與忠誠義務設有明確規範，美國亦於國安職位設有嚴格身分審查。我國立法委員擁有預算審查、機密參與及接觸高度機敏國安資訊之權限，更應該以高度安全審查機制來進行審查。

公督盟指出，國民黨立委傅崐萁等人去年提案意圖修正「國籍法」，企圖為中國人民任職我國公職者免除放棄原籍之義務。若僅因行政困難或政治考量，便於中共國籍另設例外條款，將構成不合理的差別待遇，嚴重違反「憲法」平等原則。公督盟強調，此舉不僅是為特定人士解套，更是替國安大開後門，如果立法者能自設例外、規避就職資格門檻，將使國籍法第20條形同具文，這將導致國家安全防線出現系統性漏洞，使具備雙重忠誠衝突者得以進入機敏公職。

公督盟呼籲，行政部門應守住法治防線，針對不符法定資格者，應展現捍衛我國主權的態度，依法落實解職程序，絕不容許法律出現灰色地帶！

公督盟重申，效忠國家不能只是宣誓時的口號，過去立法院中有少數立法委員，雖然沒有國籍爭議，卻被長期質疑與中國唱和，惡意阻擋守護台灣的國安法案與國防預算，弱化國家防衛能。這種「違背國家忠誠義務」的行徑，早已引發全民憤怒。因此，公督盟強烈呼籲，跨黨派立委都應該盡速審議國家預算、審查加強防衛台灣安全的國防預算，並支持「立委赴中納管」等加強國安監控之法案，立委的權力來自於2300萬人民，不忠於國家主權的政黨與政客，必將被台灣民主制度所汰除。

