國共智庫論壇北京落幕 鄭麗文：應在台灣辦一次

國民黨主席鄭麗文今主持中常會，並發表演說。（記者塗建榮攝）

國共智庫論壇3日在北京落幕，國民黨主席鄭麗文今天表示，這次的交流有很多重大突破和成果，感謝對岸熱誠的招待，其實應該禮尚往來也在台灣辦一次論壇，但很遺憾，可能在民進黨執政時間，國民黨都無法當東道主。

國共智庫論壇3日在北京落幕，論壇總結提出5個面向、15項共同意見。鄭麗文今天下午在國民黨中常會上說明，這次論壇的成功，希望接下來能夠有更多面向、不同領域的交流，已有很多人向她反映，包括宗教、文化、藝術、體育界的人士都想和大陸交流，也希望這次各產業表達的問題，政府能聽進去。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文表示，感謝對岸此次熱誠的招待，但她非常感慨，本該禮尚往來，但很遺憾，可能在民進黨執政時間，國民黨都無法當東道主，在台灣舉辦這樣的論壇，讓對岸感受到台灣的人情味。希望接下來能努力，有一天在台灣，可以熱鬧順利舉辦相關交流合作的論壇。

鄭麗文也提到，國民黨赴中國大陸參訪，這兩天面對來自於綠營與最高層的「高規格對待」，不管是在機場的抗議聲，或總統賴清德親自召開的記者會，但她要再次提醒賴總統，現在全世界都想走向中國大陸，建議賴總統可以嘗試把視野放大，多看一些國際新聞，才會了解世界為何都積極主動走向北京與中國大陸。

鄭麗文認為，沒有必要在美國與中國大陸之間做選擇，台灣走向中國大陸與世界，也從來不是零和選擇，可以同時做到，這才是國際社會的共同語言。

鄭麗文解釋，國際社會都希望她能與賴總統手牽手一起合作，在台灣內部積極競爭，對外攜手合作，共創兩岸和平繁榮，「我可以站在賴清德的後面，把位子讓出來給他」。既然從前總統陳水扁、蔡英文到賴總統，都斬釘截鐵的說不會台獨、不存在台獨，那就把礙眼的台獨黨綱下架，只要一下架，她可以保證，民進黨與對岸的關係，馬上就會不一樣。

鄭麗文強調，九二共識就是兩岸同屬一中而已，沒有那麼恐怖，也非洪水猛獸，兩岸同屬一中也是中華民國憲法明文規定的，不解為什麼在憲法前宣示就職的賴總統會有障礙，這是賴總統的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法