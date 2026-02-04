中常委喊統一被質疑 國民黨冷回：黨綱黨章規範十分清楚

國民黨文傳會主委吳宗憲。（資料照）

針對台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑部分國民黨中常委不知道「代表哪國」，其中具有中國全國台企聯副會長、雲南台商身分的中常委勤彭蓁，還曾喊話期盼兩岸早日統一，國民黨文傳會主委吳宗憲今日受訪冷回稱，黨綱、黨章的規範十分清楚，如果任何黨員論述有違反規定，就依規章處理，由考紀會說明。

黨內人士則說，兩岸統一原本就明定於憲法與黨章、黨綱之中，因此看不出勤彭蓁的言論有什麼疑義。

此外，面對媒體詢問國共兩黨論壇恢復正常化後，國民黨未來是否會在立法院提案修法，排除兩岸交流障礙？吳宗憲表示，國民黨一定依照兩岸人民關係條例規範，進行合法接觸，若該條例有任何窒礙難行，當然會推動修法，至於未來是否需要修法，國民黨會再好好討論，如果有修法必要，一定會公開提案，讓國人知道。

有關台北市長蔣萬安自稱「台灣人」的說法，是否打臉國民黨主席鄭麗文自稱「中國人」？吳宗憲表示不會，並強調這兩種說法毫無矛盾，他並舉例，自己會說是「宜蘭人」，所以不覺得有什麼問題，中華民國從1912成立至今，論述永遠都是「中國人」，國民黨所說的「中國」就是「中華民國」，在此前提之下，無論高雄人、台北人、台灣人或澎湖人等說法，彼此都沒有矛盾，他批評民進黨很喜歡在文字上做論述，像把「台北101」改稱「台灣101」，但這樣的說法能讓國家地位提升，幫助對美關稅談判談得更順，並且解決高房價、少子化問題嗎？他呼籲外界不要一直專注在名詞的問題，因為這是民進黨所開啟的戰場，要拉所有其他政黨進來蹂躪，進行政治意識型態的攻擊。

