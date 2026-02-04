為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營北市議員初選啟動 王世堅人氣旺、黃暐瀚研判「她」才是母雞

    2026/02/04 16:23 記者何玉華／台北報導
    立委王世堅帶領參選議員的新人登記領表。（記者林正堃攝）

    立委王世堅帶領參選議員的新人登記領表。（記者林正堃攝）

    民進黨台北市議員提名初選今（4）起在台北市黨部領表登記，立委王世堅陪同中山大同擬參選人賴俊翰、松山信義擬參選人呂瀅瀅以及大安文山擬參選人陳聖文3人辦理，受訪時笑稱是民進黨最小派系「堅系」。王世堅的高人氣讓議員參選人都高掛與他的聯名海報，不過，資深媒體人黃暐瀚認為，王世堅依舊未鬆口參選台北市長，研判行政院副院長鄭麗君被勸服的機率不低，有可能由她代表民進黨選台北市長。

    黃暐瀚在臉書貼文指出，台北市6個議員選區，已經有5區的議員參選人掛出跟王世堅的聯名海報，包括松山信義呂瀅瀅、中山大同賴俊翰、大安文山陳聖文、內湖南港何孟樺、士林北投林世宗。還有中正萬華兩位「堅友」劉耀仁、洪婉臻，也跟王世堅維持良好關係，形容王世堅雖不是母雞，但儼然已是議員們的催票機。

    黃暐瀚也說，呂瀅瀅分享宣傳車上街拜票，車上播放王世堅錄製的宣傳帶，連開到眷村，都有小朋友跟隨、年輕人比讚，證明王世堅是跨黨派、跨世代的政治明星，綠營小雞都很希望王世堅出馬代表參選台北市長。但王世堅依舊沒有鬆口，自認無法贏過蔣萬安。他研判，鄭麗君被勸服的機率不低，最後可能是由鄭麗君出馬，代表民進黨選台北市長。

