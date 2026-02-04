綠營屏縣鄉鎮市長議員選舉登記第3天 梁正翰、鍾育杰、梁育慈完成

高樹鄉長梁正翰在眾多村長陪同下完成登記。（記者葉永騫攝）

民進黨屏東縣鄉鎮市長、縣議員等基層選舉登記，今天進入第三天，現任高樹鄉長梁正翰在眾多村長陪同下完成登記爭取連任，新人鍾育杰也在許多支持者的陪同完成內埔鄉長登記，縣議員梁育慈則是低調完成登記爭取連任。

民進黨屏東縣黨部基層選舉提名登記，鄉鎮市長選舉部分目前以內埔鄉長競爭最激烈，在前客務處長李明宗登記參選後，今天愛心樹慈善會的理事長鍾育杰也登記爭取內埔鄉長提名，使得內埔鄉出現兩雄相爭的局面，縣黨部將先行協調後再決定是否進行初選，至於屏東市長如果無人登記，縣黨部有可能進行徵召。

高樹鄉長梁正翰今天則是在各村長的陪同下前往縣黨部登記參選，梁正翰表明，將全力爭取鄉長連任，他一步一腳印，為村里努力的結果相當鄉親都看得到，希望繼續為地方努力。而目前高樹鄉黨內並無人競爭，但前鄉長王樹圍可能再參選，這次可能再次對決。

縣議員登記的部分，今天則是梁育慈低調前往登記，她表明爭取連任，而有其他的縣議員說，這2天在黃曆上不適合登記，預計在6日登記最後一天會有更多人登記參選。

鍾育杰登記爭取內埔鄉長黨內提名。（記者葉永騫攝）

梁正翰與梁育慈今天完成登記。（記者葉永騫攝）

