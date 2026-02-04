為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠營屏縣鄉鎮市長議員選舉登記第3天 梁正翰、鍾育杰、梁育慈完成

    2026/02/04 16:09 記者葉永騫／屏東報導
    高樹鄉長梁正翰在眾多村長陪同下完成登記。（記者葉永騫攝）

    高樹鄉長梁正翰在眾多村長陪同下完成登記。（記者葉永騫攝）

    民進黨屏東縣鄉鎮市長、縣議員等基層選舉登記，今天進入第三天，現任高樹鄉長梁正翰在眾多村長陪同下完成登記爭取連任，新人鍾育杰也在許多支持者的陪同完成內埔鄉長登記，縣議員梁育慈則是低調完成登記爭取連任。

    民進黨屏東縣黨部基層選舉提名登記，鄉鎮市長選舉部分目前以內埔鄉長競爭最激烈，在前客務處長李明宗登記參選後，今天愛心樹慈善會的理事長鍾育杰也登記爭取內埔鄉長提名，使得內埔鄉出現兩雄相爭的局面，縣黨部將先行協調後再決定是否進行初選，至於屏東市長如果無人登記，縣黨部有可能進行徵召。

    高樹鄉長梁正翰今天則是在各村長的陪同下前往縣黨部登記參選，梁正翰表明，將全力爭取鄉長連任，他一步一腳印，為村里努力的結果相當鄉親都看得到，希望繼續為地方努力。而目前高樹鄉黨內並無人競爭，但前鄉長王樹圍可能再參選，這次可能再次對決。

    縣議員登記的部分，今天則是梁育慈低調前往登記，她表明爭取連任，而有其他的縣議員說，這2天在黃曆上不適合登記，預計在6日登記最後一天會有更多人登記參選。

    鍾育杰登記爭取內埔鄉長黨內提名。（記者葉永騫攝）

    鍾育杰登記爭取內埔鄉長黨內提名。（記者葉永騫攝）

    梁正翰與梁育慈今天完成登記。（記者葉永騫攝）

    梁正翰與梁育慈今天完成登記。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播