    陳光復獲民進黨徵召挑戰連任澎湖縣長 拋澎湖年資加成調高30％

    2026/02/04 16:08 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣長陳光復獲得提名連任，立即發布年資加成30%利多消息。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復今（4）日獲得民進黨徵召，提名挑戰連任澎湖縣長，馬上拋出利多，中央同意澎湖年資加成下半年調高至30%，陳光復感謝這艱難的最後一哩路，澎湖民眾連署借給光復力量。但同黨立委楊曜表示，絕對不會在競選總部擔任職務。至於國民黨迄今未提出澎湖縣長人選。

    今日陳光復獲得民進黨提名，並拜會行政院，與院長卓榮泰、秘書長張惇涵、副秘書長阮照雄、林德訓主任見面，就日前送達的澎湖民意進行深度討論，陳光復特別向院長表示澎湖同仁的付出不比別人少，權益絕對不能落後。

    中央聽見了，也同意了！院長表示秉承總統賴清德之意，先前人事總處有規劃調整至20％的預案，但透過澎湖縣政府多年來協調，與這次請命連署的內涵，理解澎湖的處境後，要求重新檢討，正式同意澎湖離島年資加成調高至30%！並立即指示人事總處盡速辦理，預計將在今年下半年度正式實施。

    陳光復認為這不只是數字的增加，更是尊嚴的對等。從離島加給到年資加成，鍥而不捨地奔走，就是為了讓澎湖與金馬同級。院長也特別肯定光復為同仁爭取權益的決心。

    相對於陳光復確定競選連任，國民黨卻遲遲未有動作，原本可能人選議長陳毓仁、澎湖縣政府參議洪棟霖、湖西鄉長陳振中等人，但都因為系出同門、泛藍系統葉竹林，以無黨籍參選，恐重演本屆三脚督，讓陳光復漁翁得利，所以不敢表態。

    澎湖縣長陳光復參加澎科大校長就職典禮，再趕往台北接受連任提名。（記者劉禹慶攝）

