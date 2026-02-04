為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美參院軍委會主席批在野擋軍購 國民黨：因「加工錯誤資訊」誤解

    2026/02/04 16:05 記者施曉光／台北報導
    針對美國參議院軍事委員會主席韋克爾發文批評台灣在野黨大幅刪減國防預算，國民黨文傳會主委吳宗憲（見圖）今表示，美方議員得到一些錯誤資訊。（資料照）

    針對美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）發文批評台灣在野黨大幅刪減國防預算，國民黨文傳會主委吳宗憲今日表示，美方議員得到一些錯誤資訊，認為台灣在野黨不支持軍購，但事實上國民黨完全支持國防與合理軍購，未來國民黨會加大與美國智庫、議員溝通，讓他們不要總是得到一些「加工錯誤資訊」，對國民黨支持強化國防有所誤解。

    此外，吳宗憲指出，賴清德總統一直說在野黨不審中央政府總預算，但在野黨所以不能審查，是因為行政院拿違法預算書來立法院，要在野黨怎麼審？他強調，既然立法院三讀通過（軍人加薪），政府就應該編列預算，這是行政院對憲法的忠誠義務，但行政院卻沒有依法行政，編列預算，卻回過頭來質疑在野黨不審預算，根本莫名其妙，他強調，民進黨一直在洗腦、欺騙支持者與美方人士。

    吳宗憲接著說，國防預算的情況也是如此，行政院版1.25兆的軍購特別條例草案內容，與美方開出的清單有幾千億元差距，國民黨只是想要知道差距大概在那裡，如果沒有問題，當然就會全力支持。

