美參院軍委會主席批在野擋軍購 國民黨：因「加工錯誤資訊」誤解

針對美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）發文批評台灣在野黨大幅刪減國防預算，國民黨文傳會主委吳宗憲今日表示，美方議員得到一些錯誤資訊，認為台灣在野黨不支持軍購，但事實上國民黨完全支持國防與合理軍購，未來國民黨會加大與美國智庫、議員溝通，讓他們不要總是得到一些「加工錯誤資訊」，對國民黨支持強化國防有所誤解。

此外，吳宗憲指出，賴清德總統一直說在野黨不審中央政府總預算，但在野黨所以不能審查，是因為行政院拿違法預算書來立法院，要在野黨怎麼審？他強調，既然立法院三讀通過（軍人加薪），政府就應該編列預算，這是行政院對憲法的忠誠義務，但行政院卻沒有依法行政，編列預算，卻回過頭來質疑在野黨不審預算，根本莫名其妙，他強調，民進黨一直在洗腦、欺騙支持者與美方人士。

吳宗憲接著說，國防預算的情況也是如此，行政院版1.25兆的軍購特別條例草案內容，與美方開出的清單有幾千億元差距，國民黨只是想要知道差距大概在那裡，如果沒有問題，當然就會全力支持。

