陸軍防共諜新片揭「阿金哥」借貸陷阱 籲官兵主動檢舉

陸軍司令部反共諜，在臉書發布最新宣導短片。（擷取自中華民國陸軍臉書）

陸軍司令部日前發布「司令給官兵的一封信」宣誓反共諜，為持續透過多元方式強調防範決心，今日（4日）在臉書發布最新宣導短片。陸軍強調，這次宣導不再只是呼口號，而是將共諜滲透手法與陷阱「具體化、具象化」，讓官兵真正了解敵情威脅，鼓勵官兵不只要防範掉入陷阱，若遇異常更應「主動檢舉、反映」。

陸軍最新發布的影片以「防共諜小叮嚀」破題直指，所謂的陷阱，往往是「看起來無害、安全，實際上有害的危險」，提醒官兵「別以為非機密就沒事」。劇情演繹一名官兵因「錢坑難補」生活痛苦，抱持著「先解決問題再說」的心態，答應了一名「阿金哥」的要求。對方聲稱「給你一條路，拍個軍證，甚至莒光課表也好，這一條（債務）幫你處理」。

請繼續往下閱讀...

主角起初誤以為只是拍個照片、提供一般資料，心想「這樣也行喔」，卻不知自己已如魚上鉤。當對方進一步索要更多資訊時，主角雖驚覺「頭都洗了」，但把柄已落在對方手中。「阿金哥」隨即露出獠牙要脅：「不用躲，勸你好好配合...你也不想連兵也沒得當吧？」迫使主角越陷越深，最終交出演習動次、行軍路線與時間表等重要軍情。

陸軍藉由情境劇情呼籲，別做共諜傀儡，「任何資料外流都是大事」。陸軍也向曾踏入陷阱的官兵喊話，若曾犯錯應「勇敢認錯」，為自己爭取減輕處罰與改過的機會，軍方會提供協助，切莫一錯再錯。

陸軍強調，面對滲透不能只做被動防範，更要主動出擊，影片最後公布檢舉反映專線「0800-064581」（你有事我幫你），期盼建立全體官兵互相提醒、勇於檢舉的共識。

https://www.facebook.com/share/r/16qKNDx8Hn/

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法