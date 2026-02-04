為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國文旅部宣布：恢復上海居民赴金馬旅遊

    2026/02/04 15:53 記者陳鈺馥／台北報導
    國共智庫論壇在北京舉行，中國文旅部今日宣布，中方將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。（路透檔案照）

    國共智庫論壇在北京舉行，中國文旅部今日宣布，中方將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。（路透檔案照）

    國共智庫論壇昨天在北京舉行，中國文旅部今日宣布，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，中方將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

    中國文旅部網站發布聲明指出，目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅游業界加強溝通對接，為中國民眾赴金門、馬祖旅游提供優質服務和產品。

    中共官方目前只開放福建省居民赴金門、馬祖旅遊；2024年8月，國民黨立委陳玉珍赴北京與中國國台辦主任宋濤見面，爭取中國觀光客到金馬觀光。隨後福建省公安廳出入境管理局公布，自2024年8月22日起，恢復受理赴馬祖旅遊簽註申請。

    另外，中國文旅部曾於2024年8月30日公告，將恢復福建居民赴金門旅遊；事後，福建省公安廳出入境管理局宣布，自2024年9月27日起，恢復福建省戶籍居民和居住證持有人，可以向福建省公安機關出入境管理部門，申辦赴金門「個人旅遊簽注」或「團隊旅遊簽注」。

    國共智庫合辦論壇，宣稱堅持九二共識、反對台獨，並達成15項「共同意見」，中國全國政協主席王滬寧今日接見國民黨副主席蕭旭岑一行後，中共再度宣布將開放上海居民赴金門、馬祖旅遊。

