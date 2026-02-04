為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    2026選舉 民眾黨徵召黃國昌參選新北市長

    2026/02/04 15:55 記者陳治程／台北報導
    台灣民眾黨今證實，中央委員會確定徵召黨主席黃國昌（圖中）代表參選新北市長選舉。（記者羅沛德攝）

    台灣民眾黨今證實，中央委員會確定徵召黨主席黃國昌（圖中）代表參選新北市長選舉。（記者羅沛德攝）

    2026年底直轄市、縣市首長選舉將近，各黨相繼推出人選投入選戰。對此，台灣民眾黨今證實，中央委員會確定徵召黨主席黃國昌代表參選新北市長選舉，同時提出李文耀、陳語倢等人投入基、北、新竹和彰化議員選戰。

    台灣民眾黨中央委員會今（4）日宣布，選舉決策委員會確定徵召黨主席黃國昌參選今年的新北市長，同時核定推出新一波地方議員人選名單，包括基隆市安樂區李文耀、新北市金山萬里汐止區陳語倢、新竹縣竹東五峰選區鍾心渝、彰化縣和美線西伸港選區蘇智弦、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區洪雅婷5位。

    黃國昌表示，面對新北市長選舉，他會全力以赴突破傳統政治窠臼、說到做到，以具體行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲。至於在野「藍白合」，黃國昌強調，他始終秉持最大風度，不論是黨內提名初選或是政黨彼此競合，所有良性競爭都是民主的展現，每位有志之士都該正面迎戰，展現優勢、證明自己是最好的人選、成為人民最好的選擇。

    此外，針對台南、苗栗接連發生隨機傷人事件，黃國昌表達關切之際亦正告執政黨，儘速依法編列立法院早在去年三讀通過的「警察人事條例」、依法提高警消退休所得替代率，呼籲賴政府不要「欠錢欠過年」，預告明（5）日上午將偕上百名退休警消，共赴法院正式提起團體行政訴訟，為長年犧牲奉獻的警消同仁討回公道。

    民眾黨選決會亦表示，下一波直轄市、縣市議員選區提名包含雲林縣斗六市莿桐鄉林內選區、雲林縣西螺二崙崙背選區，自明日上午9點至2月11日下午6點開放登記，登記資格將上網公告。

