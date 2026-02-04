美跨黨派議員批藍白擋國防預算 王定宇轟：中共最大內應就在立院

民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

美國共和、民主兩黨重量級參議員接連發聲，批評台灣在野黨阻擋國防預算。立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇今（4）日受訪重砲抨擊，國際友人急著協助台灣，在野黨卻附和中國論調攻擊盟友，根本是「家門不幸」；他痛批藍白將預算擋在立院門外，形同「中共最大的幫手、最重要的內應就在立法院」。

王定宇比喻，當盜匪整天威脅家園，好友提醒注意安全並願助一臂之力，若家中竟有人附和盜匪去指責好友，這就是「內應」、「抓耙仔」。他指出，日前中共官媒才下指導棋稱AIT引發不滿，台灣特定紅媒與政治人物隨即跟進攻擊美國在台協會（AIT）處長谷立言，卻不譴責中國威脅，這種配合令人痛心。

針對國民黨辯稱預算尚未付委「何來刪減」，並質疑美方狀況外；王定宇反駁，美方韋克爾、蓋耶哥等重量級議員直接點名國民黨為了親中阻撓國防，這是「非常危險的玩火遊戲」。他痛批，在野黨在程序委員會就將預算與條例擋在門外，卻用違憲的加薪案當藉口合理化杯葛，在國際友人眼中是「不入流的把戲」。

王定宇強調，藍白過半若要刪減預算，大可付委後依程序審查，卻選擇連門都擋住。這種做法無論有心或無意，客觀結果就是阻礙台灣自我防衛力量提升，成為中共最大的幫手，而付出代價的將是不分黨派的全體國人。

