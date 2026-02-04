為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美跨黨派議員批藍白擋國防預算 王定宇轟：中共最大內應就在立院

    2026/02/04 15:35 記者方瑋立／台北報導
    民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

    民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

    美國共和、民主兩黨重量級參議員接連發聲，批評台灣在野黨阻擋國防預算。立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇今（4）日受訪重砲抨擊，國際友人急著協助台灣，在野黨卻附和中國論調攻擊盟友，根本是「家門不幸」；他痛批藍白將預算擋在立院門外，形同「中共最大的幫手、最重要的內應就在立法院」。

    王定宇比喻，當盜匪整天威脅家園，好友提醒注意安全並願助一臂之力，若家中竟有人附和盜匪去指責好友，這就是「內應」、「抓耙仔」。他指出，日前中共官媒才下指導棋稱AIT引發不滿，台灣特定紅媒與政治人物隨即跟進攻擊美國在台協會（AIT）處長谷立言，卻不譴責中國威脅，這種配合令人痛心。

    針對國民黨辯稱預算尚未付委「何來刪減」，並質疑美方狀況外；王定宇反駁，美方韋克爾、蓋耶哥等重量級議員直接點名國民黨為了親中阻撓國防，這是「非常危險的玩火遊戲」。他痛批，在野黨在程序委員會就將預算與條例擋在門外，卻用違憲的加薪案當藉口合理化杯葛，在國際友人眼中是「不入流的把戲」。

    王定宇強調，藍白過半若要刪減預算，大可付委後依程序審查，卻選擇連門都擋住。這種做法無論有心或無意，客觀結果就是阻礙台灣自我防衛力量提升，成為中共最大的幫手，而付出代價的將是不分黨派的全體國人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播