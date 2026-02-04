黃國昌批谷立言「介入台灣內政太深」 AIT回應了！

AIT發言人今日回應黃國昌對谷立言的批評表示，尊重台灣政治程序，期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行真誠的辯論，並重申支持特別預算。（資料照）

民眾黨主席黃國昌昨日接受媒體專訪批評美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）「介入台灣的內政太深」。對此，AIT發言人今日回應表示，尊重台灣政治程序，期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行真誠的辯論，並重申支持特別預算。

黃國昌昨日接受「聯合報」專訪質疑，賴政府要買什麼軍購、台美關稅談判內容，國人和在野黨都不清楚，他也批評美國在台協會處長谷立言「介入台灣的內政太深」，如果台美真的是價值同盟，希望美國尊重台灣民主程序，就像台灣尊重美國民主程序。

AIT今日回覆媒體詢問表示，他們尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行真誠的辯論。

AIT也重申，美國國務院與AIT已多次公開表示，並且也已向台灣方面清楚說明，我們歡迎台灣宣布的400億美元國防採購特別預算。

