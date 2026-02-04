民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復拚連任 賴清德誇縣政表現優異

民進黨主席賴清德4日親自主持縣市長提名記者會，推薦屏東縣長周春米（左）、澎湖縣長陳光復（右）競選連任。（記者叢昌瑾攝）

2026百里侯爭霸戰開打，民進黨中執會今（4）日通過提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任。兼任民進黨主席的總統賴清德親自披掛戰袍，並盛讚兩人優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。

民進黨今天下午召開中執會，賴清德在會中表示，將針對「2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決。本次建請提名兩位競選連任、政績優異的傑出縣長：周春米與陳光復。

賴清德說，周春米無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親。

賴清德表示，周春米上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮柔性治理力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。

其次，賴清德介紹，陳光復如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出不屈不撓的精神。即便2018年競選連任失利，他仍持續為澎湖貢獻心力，2022年他再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。

賴清德說，對陳光復而言，服務鄉親是責任，更是榮耀。他以務實治理的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸褔澎湖。

賴清德強調，相信柔性治理的周春米，與務實治理的陳光復，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。

接著，民進黨召開提名記者會對外公布人選，並由賴清德為爭取連任的周春米、陳光復繫上競選背帶，展現力拚延續執政的氣勢。

