鄭麗文拋「兩岸和平框架」盼見習近平 陸委會：和平框架裡面裝統一？

國共智庫論壇於北京登場，國民黨主席鄭麗文日前拋出「兩岸和平框架」主張，表示希望與中國領導人習近平展開和解對話。陸委會主委邱垂正今日痛批，你要和平，中共要的是統一，現在它已進入「強制性統一」階段，中國要統一，這個台灣人民會接受嗎？妳的「和平框架」裡面是不是裝著統一的內容。

邱垂正接受網路節目「中午來開匯」訪問表示，兩岸情勢真的改變了，中國軍機艦擾台、跨境鎮壓、極限施壓，妳還說它是親人，還強調「兩岸一家親」請問它有用親人看待我們嗎？

邱垂正指出，所有人都需要和平，陸委會同仁更是和平的工具者，不管兩岸關係往哪麼方項，我們都把和平設定在軌道上，和平是我們目標，但務實地認為和平是要有實力和準備，和平不能說說而已。

邱垂正質疑，妳要和平，中共要什麼？中共要的是統一，且現已進入它「強制性統一」階段，中國要用和平來統一，這個台灣人會接受嗎？陸委會歷次民調都顯示，台灣民眾8成以上不接受，主流民意是反對的，堅決拒絕一國兩制。

邱垂正批評，妳的「兩岸和平框架」到底是什麼東西？「和平框架」裡面是不是裝著統一的內容，要跟台灣人民講清楚，不能只是用一個框架。我們也要翻翻舊帳，中共當年跟西藏簽署的17條和平協議，已證明協議是假，換來的是中共佔領及入侵。

邱垂正舉例，再看看香港1997年主權移交中國，當時說要落實1984年中英聯合聲明，稱一國兩制、港人治港、高度自治，結果2020年「港版國安法」實施，50年不變的承諾，結果不到23年就不見了，香港自由、人權、法治跑到哪裡去。

「妳跟紀錄如此惡劣的，在講和平協議，難道沒有歷史記憶！」邱垂正質疑，過去國共合作都是共產黨勝、國民黨輸，難道國共的歷史都忘記了嗎？國民黨必須清楚跟人民說明，所謂「兩岸和平框架」是什麼，截至目前為止，我們都沒有感受到和平的降臨。

他強調，和平是我們的目標，和平是要靠實力，屈從於霸權通常都不會獲得真正的和平，台灣必須強化自我防衛力量及社會韌性。當國民黨在阻擋軍購，阻擋國防預算時，難道是在爭取和平嗎？

