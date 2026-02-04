李貞秀對中國籍爭議早知情！ 沈伯洋：2024年就要她交證明

民眾黨創黨主席柯文哲與不分區立委李貞秀。（擷取自李貞秀臉書）

中配出身的民眾黨立委李貞秀昨（3）日宣誓就職，卻仍未放棄中國國籍，相關爭議持續延燒。民進黨立委沈伯洋揭露，早在2024年就曾要求李貞秀提出放棄中國國籍的證明，顯示相關爭議她早已知情，卻仍選擇帶著疑義進入國會。

沈伯洋昨天在社群發文表示，2024年11月李貞秀爆發國籍爭議時，說法就與現在完全一樣，自己也曾和她吵過，「也就是說，一年多以前，她早就知道有這些問題」。他進一步透露，當時李貞秀曾主動找他想討論「中配參政」的問題，但自己只回了一句：「國家安全對我來說不可退讓」。

沈伯洋也強調，李貞秀應依法放棄中國國籍，否則不該擔任立委職務。並留言補充，中選會應該依照內政部的認定，去函給立法院，立法院必須做出相對應的處分。

貼文曝光後網友紛紛留言砲轟，「為什麼柯文哲提名這種有爭議、沒學歷、沒經歷的中國人進入國會？柯文哲的目的是什麼？」、「對民眾黨來說守規矩很難是不是？不能帶機密文件就是不能帶，不能雙重國籍擔任公職就是不行，這些人很喜歡挑戰法律的底線耶！」、「講白了她就是有中國籍，中國不給她放棄，是她自己要去跟中國說，不是在那邊一直靠X我們內政部」、「台灣如果接受一個擁有中國國籍的人參政，將來會有更多中國人站在台灣這塊土地上管理台灣人」、「中國是台灣的敵國，世界上哪個國家會讓敵國的人進入國會？」

