主動受訪大罵徐巧芯「沒道德」 杜秉澄：若繼續從政對台灣是災難

杜秉澄今一身西裝筆挺出庭，結束後主動接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢2千多萬元，台北地院依洗錢、組織犯罪等，將劉女、杜男分別判刑10年、15年；案經上訴，高院今開調解庭並審理，杜秉澄於開庭結束後，接受媒體訪問大罵徐巧芯，直呼若徐巧芯繼續在台灣政治領域，對台灣來講是非常大的災難。

杜秉澄今一身西裝筆挺出庭，他在出庭前主動和媒體說，開完庭想受訪，今一早約8時30分開始進行調解，調解結束後進行開庭審理程序，審理庭約12時15分才結束，杜秉澄步出高院主動停下腳步、喬好位置受訪。

杜秉澄表示，他才剛交保出來約30天，很多事情仍在整理中，有人要他別再講徐巧芯的事情，所以他今天無法把所有事和大家說，但大家可以思考一件事，每個人做事時都是有目的存在，為何徐巧芯在我們被收押時，大概10幾天左右，能夠出來召開記者會，為何能知道案情？他對此不能理解。

杜秉澄解釋為何他會有如此大的怨氣，他說過去他與徐是點頭之交，並沒有太多交集，也無任何利益輸送，徐巧芯只是幫他主持過婚禮，然後吃過飯，不知道為何她後面為了當選立委，要這樣切割。

杜秉澄不滿地說，「這兩年來你們應該都非常清楚她做對我說了什麼、做了什麼，我覺得如果台灣政治人物會對家人這樣的話，可能支持者要自己好好思考一下，她會對你們做些什麼事情。」

杜秉澄也說，過去幫徐巧芯做競選活動，包含台北市長蔣萬安、立委謝龍介等人，不懂徐巧芯為何如此，做人沒道德到這種程度，如果她繼續在我們的政壇上當我們的領導，這是我們台灣的災難，「如果徐巧芯持續在我們台灣的政治領域上領導人民意見的話，對我們來講是一個非常大災難。」

但杜秉澄又話鋒一轉，希望徐巧芯放過他，他說自己人言微輕，沒有辦法跟立委鬥，他也說自己是無辜的，過去還是工研院稀土協會的創始會員，過去還曾接待過外交部長，在國際上是為台灣有貢獻，被打成詐騙集團、詐騙犯，他相當難過，也對家人非常抱歉。

杜秉澄稱自己是被中國的詐騙集團利用，也被詐騙集團騙走4000萬元，其中岳母拿了2000萬元借給他公司周轉，他自己則投資2000萬，他和被詐騙的受害者一樣都是被害人，如今高院仍在審理中，司法如何判他都接受，「我不會逃避」。

杜秉澄說，他與太太結婚快5年，但因此案就和太太分開快2年，其實婚姻早就出現問題，後來此案爆發後，對方寄了離婚協議書跟欠款條，他當下沒簽，若當時簽了，這件事就也不會影響到徐巧芯，就只是個人的案件而已，他認為徐巧芯也是無辜，但她後面做的事情，真的讓我們家人非常受傷。

