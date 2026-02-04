美民主黨參議員接力轟我在野黨弱化國防 王安祥：支持軍購但不要黑箱

民眾黨新任不分區立委王安祥，立法院新會期將加入外交國防委員會。（台灣民眾黨提供）

行政院國防特別預算條例草案至今仍未付委，停滯進度引發美方關注，美國共和黨籍參議員韋克爾、蘇利文昨相繼在社群發文直指在野黨削減國防預算是不智之舉，形同「玩火」；無獨有偶，上週才率團訪台的美民主黨參議員今（4）也發文示警，杯葛國防預算將對台灣安全造成風險。對此，民眾黨立委王安祥指出，他支持美方呼籲台灣強化國安的立場，不認同的是規避監督的黑箱作業，兩者差異應加以區別。

針對美國共和黨、民主黨參議員接連發文質疑在野黨削減國防預算、延宕軍購進程，民眾黨外交及國防委員會立委王安祥回應，他贊成軍購能提升國軍聯合作戰能力、提升台灣安全；但不認同的是政府推動國防特別條例的做法，反對特別條例草案未經授權、規避監督的「黑箱」作業。

長期挺台的美國共和黨籍參議員韋克爾2日在社群媒體X發文，直接點名我國在野黨大刪總統賴清德總統的國防預算令他「失望」，呼籲立法院應再三考慮；另位參議員蘇利文（Dan Sullivan）則說，國民黨阻撓國防預算後赴中參加國防智庫無異於「玩火」；民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今日也發文抨擊，在中國威脅升溫的現實下，此刻削弱台灣國防的決策並不明智。

民眾黨主席黃國昌指出，針對美國參議員說法，國防特別條例至今都未審查通過、經費都還沒編列，何來砍預算之說，「這不是憲政基本的ABC嗎？」呼籲相關媒體在進行報導時用字遣詞應更加精確。

