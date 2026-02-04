鄭麗文不信任度53％ 葉耀元：多數台灣人拒親中抗美蠢路線

國民黨主席鄭麗文。（記者塗建榮攝）

美麗島電子報近日公布2026年1月國政民調顯示，總統賴清德執政滿意度回升，國民黨主席鄭麗文不信任度達53％。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元坦言，「鄭麗文的不信任感會那麼高，就單純是因為台灣多數人並不買『親中抗美』的這條蠢路線，就這麼簡單而已」。

葉耀元今日於臉書轉發媒體報導，報導內容提及「近日公布1月國政民調，總統賴清德的聲望回升，而國民黨反感度近5成，黨主席鄭麗文的不信任度更達53%。文化大學廣告系教授鈕則勳點出藍營的3大弱勢，他說，這樣的數據是藍軍的極大警訊，若無積極因應調整戰法，恐會把一手好棋打到爛。」



葉耀元指出，「這位紐教授一直在說什麼『綠營建立主場優勢、一路主導議題』，我是不知道藍白拱手卡著總預算跟國防特別條例的這個節骨眼，民進黨到底是掌握了什麼主場優勢」。

葉耀元認為，「講白了，國民黨的支持率會一直下滑，鄭麗文的不信任感會那麼高，就單純是因為台灣多數人並不買『親中抗美』的這條蠢路線，就這麼簡單而已。這條路線根本就不是在監督民進黨，而是破壞台灣主權跟國防，試圖讓中國用更為簡單的方式蠶食台灣罷了」。

葉耀元最後說，「真希望多數的台灣人在期中選舉可以搞清楚這件事，不然地方政治仍然會被國民黨壟斷。」

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「匪諜要一次剷除連根拔起送回中國，台灣才有未來」、「對手太強，鄭主席一定要『撐住』中國國民黨能不能回大陸就看妳了」。

