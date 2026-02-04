蕭美琴「戰貓書單」曝光 這本《貓咪教你抵抗法西斯》超有感

副總統蕭美琴今天在社群公開她的「戰貓書單」，將「地緣政治」列為重中之重。（圖擷取自蕭美琴臉書）

副總統蕭美琴今在社群公開她的「戰貓書單」，除了將「地緣政治」列為重中之重，展現對國防安全、數位韌性、守護民主防線的決心之外，也涵蓋台漫榮耀、在地飲食與養生智慧；尤其特別的是《The Subtle Art of Resistance: Lessons from Cats for Surviving Fascism》（從貓咪身上學習抵抗法西斯），讓蕭格外有感觸。

「今年的台北國際書展大家去逛了嗎？」蕭美琴在社群發文表示，在繁忙的日常生活中，能有一段時間沉浸在閱讀裡，對她來說是最好的充電。她今年的書單，仍以關注「地緣政治」為重中之重，從國防安全、數位韌性，到科技如何重塑現代戰爭的型態，以及民主社會在威權擴張的壓力下，如何建立更堅實的自我防衛機制，這些書不只是知識，更是我們思考台灣如何與世界共處的戰略養分。

蕭美琴表示，當然，愛台灣不只有守護安全，更要感受這塊土地的溫度。我的書單裡也有許多關於台灣歷史、產業、飲食的故事；同時，為了走更長遠的路，幾位優秀醫師分享的生命故事與養生智慧，也是我非常重視的領域。還有榮獲「第19屆日本國際漫畫獎」的台灣作品，看見台灣漫畫家以驚人的創作實力，用故事帶著台灣走向世界，真的感到與有榮焉。

2026台北國際書展 蕭美琴推薦書單

【守護民主與數位韌性】

在這個變動的時代，我們需要更清晰的戰略視野。

（1） 科技共和國：硬實力、軟信念與西方未來 — Alexander C. Karp, Nicholas W. Zamiska

（2） 請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動 — Joseph Wen

（3） 國防產業地緣政治學【全民必備．第一本全球軍工產業分析全解讀】 — 小野圭司

（4） 數位國土保衛戰 — 李忠憲、林宗男、林修民∕口述；游婉琪、白廷奕∕採訪撰稿

（5） 島鏈有事：如果明日就是臺海戰爭，國際第一線怎麼危機應變？沖繩、日本、臺灣為何命運相連？ — 張鎮宏, 《報導者》團隊

（6） Ghost Nation: The Story of Taiwan and Its Struggle for Survival — Chris Horton

（7） The Subtle Art of Resistance: Lessons from Cats for Surviving Fascism — Stewart "Brittlestar" Reynolds（這本從貓咪身上學習抵抗精神的書，我特別有感觸?）

（8） Machines of Loving Grace — Dario Amodei

（9） Red Tide: A Novel of the Next Pacific War — M.P. Woodward

（10） Meshtastic: A Comprehensive Guide to Off-Grid Mesh Communication — David A. Rodgers Jr.

（11） Empire of AI — Karen Hao

【台灣故事：產業、歷史與文化】

越在地，越國際。這些書寫下了台灣的獨特與驕傲。

（1） 張忠謀自傳 — 張忠謀

（2） 此地即世界：臺灣，世界史的現場 — 故事 StoryStudio

（3） 禮物：一本關於台灣認同的書 — Kolas Yotaka

（4） 蕉葉與樹的約定 — Nakao Eki Pacidal

（5） Made in Taiwan: Recipes and Stories from the Island Nation — Wei, Clarissa

【台灣軟實力：台漫榮耀】

恭喜這些優秀作品獲得第19屆日本國際漫畫獎肯定！

（1） Mararum：山間料理人 — 南南日

（2） 黎明前的回聲 — 狼七

（3） 大仙術士李白 — 葉明軒

【身心安頓與職場智慧】

把身體照顧好，是為了應對更艱難的挑戰。

（1） 醫療希望在花蓮：花蓮慈濟醫院院長林欣榮的創新醫路 — 林欣榮

（2） 科學抗老，健康到老：旅美50載外科醫師教您的31個長壽之道 — 蔡榮聰

（3） 與苦難同行：這些年病人教會我的事 — 郭漢崇

（4） 這樣吃，全身疼痛都消失 — 尼爾‧柏納德

（5） 丹麥式幸福工作法 — 針貝有佳

（6） The Hard Thing About Hard Things — Ben Horowitz

