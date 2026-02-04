國共達成15項「共同意見」 陸委會轟配合統戰：政府不會接受

陸委會主委邱垂正。（資料照）

國共兩黨智庫論壇昨日在北京登場，雙方達成15項「共同意見」，4日上午在北京人民大會堂，中國全國政協主席王滬寧接見國民黨副主席蕭旭岑。陸委會主委邱垂正今日痛批，國共達成的「共同意見」，內容盡是譴責執政的政府阻礙兩岸交流、阻撓中國觀光客，這完全是倒果為因，政府不會接受。

王滬寧接見蕭旭岑一行時表示，願在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎，加強與國民黨在內台灣各政黨、團體交流交往，深化兩岸融合發展；蕭旭岑則說，兩岸均堅持「一個中國原則」的共識，就是大家熟知的九二共識，以及反對台獨的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。

請繼續往下閱讀...

邱垂正接受網路節目《中午來開匯》訪問時表示，國民黨雖然想要去政治化，不想要議題有太多政治，論壇名稱是用「兩岸交流合作前瞻論壇」，但中國方面還是用「國共智庫論壇」，雖然國民黨想盡量降低，但中共還是講了很多次，甚至有一個場合還講了8次「國共智庫論壇」。

邱垂正指出，國民黨這次赴中，陸委會最在意的是，目前兩岸的情勢及環境跟10年前國共論壇舉辦時差別很大。主要是2019年「習五條」已經重新定義九二共識，中共認為九二共識是「兩岸同屬一中，共謀國家統一，統一在一國兩制台灣方案上」。從那時起，一中原則、九二共識、一國兩制，就成為「三位一體」的對台政策，在這裡面絕對沒有中華民國生存的空間。

「兩岸關係從習五條之後，就要從馬英九時代翻頁了！」邱垂正說，裡面沒有「各表」空間。兩制台灣方案就是消滅中華民國、併吞台灣的方案，國民黨還在答應中共堅持九二共識、反對台獨的政治前提。

邱垂正批評，2022年開始，中國對台進行複合性施壓，包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、一連串法律戰、灰色地帶侵擾，步步進逼極限施壓，甚至跨境鎮壓、長臂管轄，把國軍官兵、檢察官、政務官及一般人民列為懲獨對象，這些難道國民黨都沒有感受到嗎？還有許多國人赴中失聯、被關押在中國大陸，2025年有221件，2024年55件，去年是前年4倍，兩岸情勢如此嚴峻，中共大規模清洗共軍高層張又俠等人，這是文革以來罕見，「你還過去跟共產黨舉辦國共智庫論壇」，陸委會對此深表遺憾。

邱垂正駁斥，國共達成的「共同意見」，內容盡是譴責執政的政府阻礙兩岸交流、阻撓中國觀光客，這完全是倒果為因，政府不會接受。如果中國持續軍機艦擾台，持續跨境鎮壓，兩岸如何正常交流，根本沒有善意。

邱垂正透露，許多國外智庫跟陸委會交流，對方常問「中國軍機艦擾台、極限施壓，台灣為何還要跟中國談觀光客，你們難道沒有風險意識嗎？」所以真正製造兩岸交流障礙的是中國，這是問題的本質，國民黨朋友難道沒看到嗎？所以國共誆稱要解除兩岸人員往來限制，根本是「倒果為因」。

他強調，為何國民黨總是看不到這些風險及中國敵意，然後只會說中共有滿滿的善意和誠意，當然這代表中共統戰工作做得非常好。請不要配合中共統戰，也不要影響國際視聽，呼籲國民黨要守護中華民國，及台灣自由民主的生活方式，要以台灣人民的福祉為念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法