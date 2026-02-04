美兩黨議員接連批在野黨擋國防預算 專家：發出嚴厲警告勿把美方當傻子

台灣安保協會副秘書長何澄輝。（資料照）

繼美國參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）後，民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）也發文批評台灣在野黨杯葛國防預算。對此，台灣安保協會副秘書長何澄輝今（4）日受訪說，這是美方發出的「極為嚴厲警告」，尤其川普政府上任後強調「責任分擔」，若台灣無法展現自我防衛決心，美方恐無必要支持；他也痛批在野黨稱軍購是「黑箱」根本是推託之詞，美方對台政治操作瞭若指掌，「別把美國人當傻子」。

針對美國共和、民主兩黨重量級議員接連對台灣在野黨擋下國防預算表達失望，何澄輝分析，美國的態度非常清晰，即「只支持願意保衛自己的盟友」。他指出，過去國際秩序基於價值與規則，但川普政府上台後規則改變，強調盟友必須承擔相應責任；若台灣連自我防衛的責任都不願盡，在美方眼中，就沒有支持的必要。

請繼續往下閱讀...

何澄輝表示，這波發言顯示美國行政、立法部門對台立場高度一致，即便共和黨與民主黨在內政上有分歧，但在對中立場與台海安全上毫無二致。此次由國會兩黨領袖提出警告，意在告示台灣在野黨，絕不容許為了黨同伐異的政黨私利，犧牲國際關係與國家安全，這是美方與盟友絕對會反彈的紅線。

對於在野黨質疑對美軍購是「黑箱」，何澄輝駁斥「這完全是推託之詞」。他強調，台美軍售流程是所有軍事採購中最符合法定程序、弊端最少的一環。美國法律明文規定政府不得在軍售中獲利，且相關採購皆透過台美國安會議等高層機制審定，並有美國政府嚴格把關，「既然是極為嚴謹的國防採購，要在哪裡黑箱？這說法純粹是卸責的託辭。」

至於國民黨辯稱預算「尚未審議、何來刪減」，以及民眾黨提出將特別預算大砍至4千億的版本；何澄輝痛批這根本是「詭辯」與「作弊」。他指出，在野黨若真要發揮監督權，應讓行政院版本付委進行實質審查，而非連付委都擋掉；且編列預算是行政部門職責，立法院無權也無能力自行編列預算，「提出一堆版本根本毫無意義，實際上就是在阻擋」。

何澄輝強調，在野黨不要以為可以用話術糊弄美國，美國擁有AIT及情報單位，對於台灣內部的政治操作與「搞什麼鬼」比許多台灣人還清楚。他警告，美國官員與相關人員不僅看得懂中文，更具備高度專業，「別以為人家看不懂，企圖把美國當傻子耍」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法