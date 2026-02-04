為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「吸票機」高嘉瑜回鍋引自家人擔憂 張茂楠：採聯合競選、配票

    2026/02/04 13:59 記者甘孟霖／台北報導
    王孝維搶頭香登記。（記者甘孟霖攝）

    民進黨台北市黨部今（4日）起開放市議員參選領表登記，一早現任內湖、南港區議員王孝維搶頭香，並強調這次前立委高嘉瑜回鍋選，他是最危險的人。民進黨台北市黨部主委張茂楠說，經過精準計算港湖可上4席沒問題，這次有機會採取聯合競選方式。

    王孝維今9點半搶頭香登記，會後受訪媒體問他高嘉瑜回鍋會不會擔心被夾殺？王孝維坦言當然會，2018年選舉高嘉瑜拿港湖最高票，他就落選，這次高又回鍋，最危險的絕對是他，希望選民眼睛張亮一點，議員要一起上，對民進黨在議會監督才有幫助，如高又拿兩人的票，民進黨有1到2人落馬，絕對是對黨最大的傷害，也希望高嘉瑜以身作則帶領議員們共同創造全壘打佳績，也希望「手下留情」幫忙輔選。

    至於如何配票，王孝維說黨中央會有最好機制，看如何讓民進黨在議會有最多席次，接下來會遵循黨部的安排。

    張茂楠說，經過精準科學計算，港湖的票源可以讓4位民進黨議員當選，希望能讓綠營在議會戰力更強，港湖區有機會採取聯合競選、配票的方式，讓提名人能安全上壘，這是最大的戰略目標。

    媒體追問，這次民進黨在北市只有提名25人被認為保守？是否與沒有強力母雞有關？張茂楠說，不是沒有強力母雞，人選過年前會出現，精準提名就是看當地選區有多少票數來提，如果貿然擴大提名，自己人互踩，也擾亂了既有機制，有人得票獨大也不好，本屆民進黨當選21人，這次目標是全壘打25人都當選。

