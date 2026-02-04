為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    紀念抗暴67週年 「為西藏自由而騎」今展開

    2026/02/04 13:57 記者李文馨／台北報導
    今年3月10日是西藏抗暴日67週年，西藏台灣人權連線再度發起「2026為西藏自由而騎 Cycling for a Free Tibet」騎乘活動。（記者李文馨攝）

    今年3月10日是西藏抗暴日67週年，西藏台灣人權連線再度發起「2026為西藏自由而騎 Cycling for a Free Tibet」騎乘活動。（記者李文馨攝）

    今年3月10日是西藏抗暴日67週年，西藏台灣人權連線再度發起「2026為西藏自由而騎Cycling for a Free Tibet」騎乘活動，今天與多個民間團體在台北市展開首騎，表達「循環持續不斷」意涵，盼更多人知道西藏被中共壓迫的苦難，也呼籲台灣持續關注西藏日益嚴峻的人權危機。

    西藏台灣人權連線與香港邊城青年、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟、民間司法改革基金會、台灣勞工陣線、廢除死刑推動聯盟等聲援團體今天上午9時在二二八公園集合，並騎乘腳踏車抵赴立法院群賢樓前，現場接力進行短講。

    西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁Tashi Tsering表示，現在中共用不同方式控制藏人，例如強迫藏族學生進入寄宿學校接受洗腦教育，讓他們忘記母語和文化，很多小孩10幾年後見到父母，竟然需要翻譯才能溝通。海外藏人有責任為西藏站出來，透過各式活動為西藏蒙受的苦難發聲。

    香港邊城青年秘書長馮詔天表示，中國外交部批評也顯示，中共害怕這些日常、文化；這也提醒了，儘管現在的香港與西藏相像，語言、生活受到壓縮，不過還是可以抱持溫柔，去選擇一種存在的方式；站在香港、西藏這一邊，這是在選擇一種自由的生活方式。

    民進黨立委陳培瑜致詞首先恭喜達賴喇嘛的有聲書獲得葛萊美獎，讓全世界更多人知道西藏人的處境。她說，中共對西藏的迫害已經從武力鎮壓轉化為系統性的文化滅絕，透過寄宿學校，把西藏人的語言、文化、家庭系統洗掉。希望全台灣有更多人能關注西藏人權的議題，因為這不僅是西藏的困境，台灣也面臨一樣的困境。

    曾遭中國關押5年的台灣人權工作者李明哲也到場聲援，台灣同樣面對中國的威脅，如果台灣人對於別人的苦難置若罔聞，有一天這個苦難會降臨一定在我們身上；如果真的如國民黨主席鄭麗文所說，要接受作為中國人，有一天我們也會在國外為自己的自由而騎。

