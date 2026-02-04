前幕僚吳奕萱拚新莊議員初選 吳思瑤陪同拜票

欲參選新莊區的民進黨立委吳思瑤前國會辦公室主任吳奕萱今（4）日在吳思瑤陪伴下拜票。（吳奕萱提供）

今年地方公職人員選舉將於11月28日舉行，新北市民進黨部自即日起至10日受理初選登記，其中第3選區（新莊）、第8選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）料將進入民調初選。欲參選新莊區的民進黨立委吳思瑤前國會辦公室主任吳奕萱今（4）日在吳思瑤陪伴下拜票。吳思瑤指出，吳奕萱受過她的嚴格訓練出，歷經2屆教育文化委員會及民進黨立院黨團訓練，是「思瑤魔鬼特訓班」認證的優質即戰力，請選民多多支持。

吳思瑤說，她與吳奕萱共同經歷了2次艱困的罷免投票、4大公投攻防戰，在她擔任總統賴清德競選期間的選戰總幹事時，吳奕萱作為核心幕僚展現高度執行力，在她國會黨團幹事長期間，吳奕萱也協助處理繁重的國會攻防與法案協調，在這些「魔鬼特訓」之下，無論是法案問政還是地方服務，吳奕萱已具備「一上任就上手」的實力。

吳奕萱則感謝「恩師」吳思瑤陪同她站路口、掃市場；她說，過去10年歷練，讓她深知如何將複雜政策轉化為民眾有感的建設，她會延續「思瑤魔鬼特訓班」精神，以紮實態度服務新莊鄉親，力拚通過初選，為新莊注入最強的新生代力量。

此外，新莊區議員選舉，民進黨部分有現任議員翁震州、林秉宥爭取連任，還有正國會派系的陳岱吟、前議員陳科名辦公室主任翁昭仁參選。

