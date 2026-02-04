綠營雲林縣鄉鎮市長提名今起登記 4選將跨區域合作成軍

2026地方大選民進黨雲林縣黨部鄉鎮市長提名起跑，爭取連任的古坑鄉長林慧如（左起）、莿桐鄉長廖秋蓉與要轉換跑道參選林內鄉長的縣議員張維崢、挑戰斗六市長的前立委尹令瑛一起完成登記。（記者黃淑莉攝）

2026地方大選，民進黨雲林縣黨部鄉鎮市長提名今（4）日開始受理登記，轉換跑道要參選林內鄉長的縣議員張維崢與要挑戰斗六市長寶座的前立委尹令瑛及爭取連任的莿桐鄉長廖秋蓉、古坑鄉長林慧如，4人一起完成登記，並宣布「TEAM雲林」跨區域合作成軍，一起挺雲林、守護雲林。

張維崢、尹令瑛、廖秋蓉及林慧如今天上午11點半一起到縣黨部完成登記，並高喊「同一隊TEAM雲林」。

張維崢指出，4人一起登記代表是同一隊，要來挺雲林，守護水源頭、守護這片土地，雲林是農業大縣更需要基層鄉鎮首長為廣大農民發聲，綠色執政，品質保證。

尹令瑛表示，斗六市是雲林首善之區，有科技、農業、工業，斗六與古坑、林內、莿桐是一個共同生活圈，未來要攜手打拚打造一個宜居城市，讓年輕留下來就業、生活。

廖秋蓉說，今天聯合登記用意是期盼地方團結，在今年11月28日選舉能有亮眼成績，共同為雲林每個鄉鎮市來打拚，讓雲林脫胎換骨，守護台灣。

林慧如指出，政治工作者應該好好在地方扎根經營，對家鄉比較有幫助就是鄉鎮市首長，可以做出有利地方發展的決策，也是在實現民進黨清廉、勤政、愛鄉土的理念，不只對家鄉好，也是民進黨的軟實力。

民進黨雲林縣黨部強調，先前20鄉鎮市長意願表填寫，針對有2人以上雲林縣黨部選舉對策工作小組開會協調後，目前僅剩水林、褒忠還在協調中，沒人填寫的斗南、虎尾、土庫、崙背、台西、四湖及口湖等7鄉鎮積極徵詢人選中，基本上20鄉鎮市都會提名。

